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Сиквел "Барби" под угрозой: Warner Bros. может потерять права на фильм из-за денежного скандала

Гонорарные разногласия и жесткие условия создателей. Рассказываем, почему розовая вселенная оказалась на грани грандиозного тупика

4 августа 2026, 12:07
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Сергій Кречмаровський

Казалось бы, после кассового триумфа и более миллиарда долларов в мировом прокате зеленый свет "Барби 2" был лишь вопросом времени. Однако розовая сказка киностудии Warner Bros. неожиданно столкнулась с жесткой реальностью. Продолжение самого громкого фильма последних лет оказалось под большим вопросом, а сама студия рискует вообще потерять права на экранизацию!

Сиквел "Барби" под угрозой: Warner Bros. может потерять права на фильм из-за денежного скандала

Продолжение фильма "Барби" оказалось под угрозой из-за конфликта прав. Иллюстративное фото: Julee Juu. Unsplash

Все дело, как это часто бывает в Голливуде, в деньгах и независимости. За кулисами киноиндустрии разгорелся настоящий конфликт из-за требований ключевых создателей первой части, включая продюсеров и звездный актерский состав.

Главные камни преткновения, поставившие сиквел на паузу:

  • Аппетиты по поводу гонораров: после феноменального успеха первой ленты гонорарные запросы команды выросли в несколько раз. Студия оказалась не готова к новым выплатам и процентам от кассовых сборов.

  • Жесткие условия контракта: cрок эксклюзивных прав Warner Bros. на использование бренда подходит к концу. Если студия не запустит в производство новый фильм в четко определенные сроки, права вернутся к Mattel или пойдут на открытый аукцион к конкурентам.

  • Творческий тупик: режиссер Грета Гервиг и Марго Робби неоднократно намекали, что возвращаться к проекту стоит только при наличии гениальной идеи, а не ради банальной штамповки франшизы.


Сейчас боссы Warner Bros. лихорадочно ищут компромисс, ведь потеря такой прибыльной франшизы станет для студии колоссальным репутационным и финансовым ударом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Синтаро Кацу за 30 лет в одной роли стал легендой японского кино.




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