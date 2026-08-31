Що подивитися восени: ТОП-3 фільми для дощового вечора

Коли за вікном дощ, час влаштуватися зручніше і вибрати фільм з особливою атмосферою. Осінь у кіно — це золоте листя, прохолодні вулиці, затишні кафе, кохання та легка ностальгія. Зібрали три картини, які особливо добре підходять для такого вечора.

Осінній ліс. Ілюстративне фото: PublicDomainPictures / Pixabay

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

Романтична комедія Роба Райнера з Мег Раян та Біллі Крісталом – справжній гімн осінньому Нью-Йорку. Гаррі та Саллі знайомляться ще молодими, а потім багато років знову і знову перетинаються. Центральний парк, золоте листя, затишні кафе та розмови про кохання створюють ідеальну атмосферу для осіннього перегляду.

"Вам лист" (1998)

Ще один фільм із Мег Раян, який неможливо уявити без осіннього Нью-Йорка. Героїня володіє невеликою книгарнею і починає романтичне листування з невідомим чоловіком. У реальному житті її віртуальний співрозмовник виявляється конкурентом.

Книгарні, кав'ярні, прогулянки містом та історія несподіваного кохання роблять фільм чудовим вибором для затишного вечора.

"Спілка мертвих поетів" (1989)

Якщо хочеться серйознішого кіно, варто вибрати драму Пітера Віра з Робіном Вільямсом. Його герой — вчитель Джон Кітінг, який навчає учнів самостійно мислити, цінувати літературу та не боятися власного вибору.

Стара школа, осінні пейзажі та початок навчального року створюють особливий настрій. Однак фільм емоційно важкий, тому він підійде не для кожного вечірнього перегляду.

Якщо хочеться легкої романтики, вибирайте "Коли Гаррі зустрів Саллі" чи "Вам лист". А "Спілку мертвих поетів" варто залишити для вечора, коли хочеться не лише дивитися кіно, а й трохи поміркувати.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про фільми — переможці "Оскара-2005", які варто подивитися сьогодні.