Что посмотреть осенью: ТОП-3 фильма для дождливого вечера

Когда за окном дождь, самое время устроиться поудобнее и выбрать фильм с особенной атмосферой. Осень в кино — это золотые листья, прохладные улицы, уютные кафе, любовь и лёгкая ностальгия. Собрали три картины, которые особенно хорошо подходят для такого вечера.

Осенний лес. Иллюстративное фото: PublicDomainPictures / Pixabay

"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

Романтическая комедия Роба Райнера с Мег Райан и Билли Кристалом — настоящий гимн осеннему Нью-Йорку. Гарри и Салли знакомятся ещё молодыми, а затем на протяжении многих лет снова и снова пересекаются. Центральный парк, золотые листья, уютные кафе и разговоры о любви создают идеальную атмосферу для осеннего просмотра.

"Вам письмо" (1998)

Ещё один фильм с Мег Райан, который невозможно представить без осеннего Нью-Йорка. Героиня владеет небольшим книжным магазином и начинает романтическую переписку с неизвестным мужчиной. При этом в реальной жизни её виртуальный собеседник оказывается конкурентом.

Книжные магазины, кофейни, прогулки по городу и история неожиданной любви делают фильм отличным выбором для уютного вечера.

"Общество мёртвых поэтов" (1989)

Если хочется более серьёзного кино, стоит выбрать драму Питера Уира с Робином Уильямсом. Его герой — учитель Джон Китинг, который учит учеников самостоятельно мыслить, ценить литературу и не бояться собственного выбора.

Старая школа, осенние пейзажи и начало учебного года создают особое настроение. Однако фильм эмоционально тяжёлый, поэтому он подойдёт не для каждого вечернего просмотра.

Если хочется лёгкой романтики, выбирайте "Когда Гарри встретил Салли" или "Вам письмо". А "Общество мёртвых поэтов" стоит оставить для вечера, когда хочется не только смотреть кино, но и немного поразмышлять.

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