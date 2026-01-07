Популярный сериал получил вторую жизнь: он "предсказал" вторжение США в Венесуэлу



















События в Венесуэле неожиданно вернули к жизни популярный сериал "Джек Райан". После сообщений о захвате президента Николаса Мадуро и его жены американскими военными в сети массово распространяют отрывок из второго сезона шоу 2019 года, который многие восприняли как "предсказание" нынешней геополитической реальности.

Сериал "Джек Райан" предусмотрел вторжение США в Венесуэлу и захват Мадуро

Вирусной стала сцена, где главный герой аналитик ЦРУ Джек Райан в исполнении Джона Красински спрашивает в зале, кто является самой большой угрозой для США. В ответ ему называют Россию, Китай и Северную Корею.

Однако Джек Райан неожиданно указывает на Венесуэлу, отмечая, что страна имеет самые большие в мире запасы нефти, а также месторождения золота "больше всех шахт Африки вместе взятых". Кроме того, герой сериала отмечает стратегически близкое расположение Венесуэлы к американским границам и якобы наличие ядерных ракет.

"И если этого недостаточно плохая новость для вас, что Венесуэла также является единственным из этих мест, находящимся в пределах 30 минут досягаемости от США, которые имеют ядерные ракеты следующего поколения. Вы не услышите об этом в новостях, потому что крупнейшие игроки на мировой арене не хотят, чтобы вы это слышали. Россия и Китай никогда не будут самой большой угрозой, пока такие страны, как Венесуэла, не откроют двери на наш собственный задний двор", — сказал Райан в сериале.





Кадр из сериала "Джек Райан"

Также в шоу существует вымышленный коррумпированный президент страны Николаси Рееси, явная карикатура на Николаса Мадуро. В сериале утверждается, что он за шесть лет превратил Венесуэлу в преступную империю, "спровоцировал экономический паралич, сократив доходы вдвое" и повлек "рост уровня бедности почти до 400 процентов".

Тогда венесуэльские власти обвинили создателей "Джека Райана" в пропаганде военного вмешательства, а критики называли сезон "неоконсервативной фантазией". Однако сегодня те же сцены просматриваются уже в совсем ином контексте.

Шоуранер сериала Карлтон Кьюз в комментарии Deadline подчеркнул, что целью авторов было не предсказание, а правдоподобие. По его словам, когда художественный сюжет основывается на реальных геополитических противоречиях, вымысел неизбежно начинает "римироваться" с действительностью.

Второй сезон "Джека Райана" завершается устранением венесуэльского лидера после вмешательства США и победой оппозиции.

