Победители "Оскара" 2000 года: какие культовые фильмы стоит посмотреть сегодня

Церемония "Оскар" 2000 года (72-я по счету) подводила итоги кинематографического 1999 года – одного из самых мощных в истории кино. Вспоминаем главных победителей той ночи, которые и сегодня смотрятся на одном дыхании.

Две статуи Оскара у ковровой дорожки / Фото: ИИ

"Красота по-американски" (American Beauty) — "Лучший фильм"

История о кризисе среднего возраста офисного работника Лестера Бернема, решающего кардинально изменить свою жизнь. Лента завоевала 5 статуэток "Оскар", в том числе за лучший фильм, мужскую роль (Кевин Спейси) и режиссуру (Сэм Мендес).

Почему стоит посмотреть: это тонкая драма с элементами черного юмора об иллюзии идеальной жизни и поиске красоты в мелочах.

Вердикт: обязательно посмотрите взрослым взглядом – фильм откроется по-новому.

"Матрица" (The Matrix) — триумфатор в технических номинациях

Культовая фантастика о хакере Нео, который узнает, что реальность – это только виртуальная симуляция. Лента забрала все четыре "Оскара", на которые была номинирована (монтаж, визуальные эффекты, звук и монтаж звука).

Почему стоит посмотреть: фильм совершил революцию в спецэффектах (знаменитый bullet time) и постановке боев, соединив философию с экшеном.

Вердикт: убедитесь, что даже через 25 лет спецэффекты здесь выглядят убедительнее, чем в большинству современных блокбастеров.

"Правила виноделов" (The Cider House Rules) — сценарий и роль второго плана

Экранизация романа Джона Ирвинга о сироте Гомере, который ищет свое место в мире. Получила 2 "Оскара" (Майкл Кейн за роль второго плана и лучший адаптированный сценарий).

Почему стоит посмотреть: уютная и глубокая драма о выборе, морали и взрослении.

Вердикт: идеальное кино для душевного вечера.

"Прерванная жизнь"

72-я церемония запомнилась и другими яркими победами — в частности, Анджелина Джоли получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в драме "Прерванная жизнь".

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о настоящем финале "Ганнибала": что изменили в экранизации культового романа.



