Netflix назвал самые популярные сериалы всех времен: удалось ли кому-нибудь побить абсолютный рекорд

Стриминговый гигант Netflix обновил рейтинг популярнейших сериалов за всю историю платформы. Безоговорочным лидером остается южнокорейский хит "Игра в кальмара", который продолжает удерживать рекорд по количеству просмотров, опережая все остальные проекты сервиса.

Лучшие фильмы и сериалы Netflix. Фото: из открытых источников

Согласно обнародованному рейтингу, первый сезон "Игры в кальмара" собрал 265,2 млн просмотров, что позволило ему уверенно возглавить список. На втором месте оказался первый сезон сериала "Венздей" (Wednesday) из 252,1 млн просмотров, тогда как третье место занял второй сезон "Игры в кальмара", который просмотрели 192,6 млн раз.

В первую пятерку также вошли третий сезон "Игры в кальмара" из 145,8 млн просмотров и британский минисериал "Юность" (Adolescence), просмотревший 142,6 млн пользователей.

В десятке самых успешных проектов также оказались четвертый и пятый сезоны "Странных чудес" (Stranger Things), второй сезон "Венздей", первый сезон "Бриджертонов", а также криминальная драма "DAHMER: Monster – The Jeffrey Dahmer Story".

Заметной особенностью рейтинга стало преобладание нескольких франшиз. Сразу три сезона "Игры в кальмара", три сезона "Удивительных чудес", два сезона "Венздей", три сезона "Бриджертонов" и две части "Бумажного дома" (Money Heist) вошли в двадцатку самых популярных сериалов Netflix.

В список также попали "Ферзевый гамбит" (The Queen's Gambit), "Ночной агент" (The Night Agent), "Его и ее секреты" (His & Hers), "Однажды обманул" (Fool Me Once) и другие громкие премьеры последних лет.

Рейтинг еще раз подтвердил, что международные проекты все более успешно конкурируют с голливудскими хитами. Корейская "Игра в кальмара" не только стала мировым культурным феноменом, но до сих пор остается недостижимой для конкурентов, установив планку, которую ни один другой сериал Netflix пока не смог превзойти.

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