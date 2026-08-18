"Ми конкуруємо зі сном, і ми перемагаємо": як Netflix пройшов шлях від прокату DVD до світового гіганта

Сьогодні складно уявити вечір без перегляду улюбленого серіалу на комп'ютері чи смартфоні. Стрімінговий гігант Netflix повністю змінив культуру споживання контенту, зробивши перегляд усіх серій сезону поспіль масовою звичкою. Проте історія компанії починалася зовсім не з цифрових технологій.

Стенд Netflix на виставці Comic-Con у Сан-Дієго / Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

У 1997 році підприємці Рід Хастінгс та Марк Рэндольф заснували Netflix як сервіс із прокату DVD-дисків через інтернет. А вже у 1999 році компанія запустила революційну модель підписки: за фіксовану щомісячну плату користувачі замовляли фільми додому без жодних штрафів за запізнення з поверненням диска.

Справжній прорив стався у 2007 році, коли Netflix запустив власний стрімінговий сервіс. Поступово перенісши основний акцент з фізичних носіїв на онлайн-перегляд (хоча прокат DVD остаточно закрився лише у 2023 році), компанія змінила весь ринок. У 2013 році вихід першого великого оригінального серіалу "Картковий будинок" остаточно закріпив за платформою статус медіагіганта.

Сьогодні компанія конкурує вже не стільки з іншими ресурсами, скільки з біологічними потребами людини. Аналізуючи боротьбу за увагу глядачів, співзасновник Netflix Рід Хастінгс відверто заявив: "Ми конкуруємо зі сном, і ми перемагаємо", підкреслюючи, скільки часу користувачі готові віддавати якісному контенту.

Платформа пройшла шлях від поштової розсилки до глобальної медіаімперії, яка об'єднує понад 260 мільйонів передплатників по всьому світу.

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