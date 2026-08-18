logo_ukra

BTC/USD

64178

ETH/USD

1897.98

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля фільми і серіали "Ми конкуруємо зі сном, і ми перемагаємо": як Netflix пройшов шлях від прокату DVD до світового гіганта
commentss НОВИНИ Всі новини

"Ми конкуруємо зі сном, і ми перемагаємо": як Netflix пройшов шлях від прокату DVD до світового гіганта

Історія того, як звичайний сервіс доставки дисків поштою перетворився на головного володаря нашого вільного часу.

18 серпня 2026, 15:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Сьогодні складно уявити вечір без перегляду улюбленого серіалу на комп'ютері чи смартфоні. Стрімінговий гігант Netflix повністю змінив культуру споживання контенту, зробивши перегляд усіх серій сезону поспіль масовою звичкою. Проте історія компанії починалася зовсім не з цифрових технологій.

"Ми конкуруємо зі сном, і ми перемагаємо": як Netflix пройшов шлях від прокату DVD до світового гіганта

Стенд Netflix на виставці Comic-Con у Сан-Дієго / Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

У 1997 році підприємці Рід Хастінгс та Марк Рэндольф заснували Netflix як сервіс із прокату DVD-дисків через інтернет. А вже у 1999 році компанія запустила революційну модель підписки: за фіксовану щомісячну плату користувачі замовляли фільми додому без жодних штрафів за запізнення з поверненням диска.

Справжній прорив стався у 2007 році, коли Netflix запустив власний стрімінговий сервіс. Поступово перенісши основний акцент з фізичних носіїв на онлайн-перегляд (хоча прокат DVD остаточно закрився лише у 2023 році), компанія змінила весь ринок. У 2013 році вихід першого великого оригінального серіалу "Картковий будинок" остаточно закріпив за платформою статус медіагіганта.

Сьогодні компанія конкурує вже не стільки з іншими ресурсами, скільки з біологічними потребами людини. Аналізуючи боротьбу за увагу глядачів, співзасновник Netflix Рід Хастінгс відверто заявив: "Ми конкуруємо зі сном, і ми перемагаємо", підкреслюючи, скільки часу користувачі готові віддавати якісному контенту.

Платформа пройшла шлях від поштової розсилки до глобальної медіаімперії, яка об'єднує понад 260 мільйонів передплатників по всьому світу.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав пре те, як обрізані колготки перетворилися на бізнес-імперію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини