"Мы конкурируем со сном, и мы побеждаем": как Netflix прошел путь от проката DVD до мирового гиганта

Сегодня сложно представить вечер без просмотра любимого сериала на компьютере или смартфоне. Стриминговый гигант Netflix полностью изменил культуру потребления контента, сделав просмотр всех серий сезона массовой привычкой. Однако история компании начиналась совсем не с цифровых технологий.

Стенд Netflix на выставке Comic-Con в Сан-Диего / Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0

В 1997 году предприниматели Рид Хастингс и Марк Рэндольф основали Netflix как сервис по прокату DVD-дисков через интернет. А уже в 1999 году компания запустила революционную модель подписки: за фиксированную ежемесячную плату пользователи заказывали фильмы домой без штрафов за опоздание с возвратом диска.

Настоящий прорыв произошел в 2007 году, когда Netflix запустил свой стриминговый сервис. Постепенно перенося основной упор с физических носителей на онлайн-просмотр (хотя прокат DVD окончательно закрылся только в 2023 году), компания изменила весь рынок. В 2013 году выход первого большого оригинального сериала "Карточный домик" окончательно закрепил за платформой статус медиагиганта.

Сегодня компания конкурирует уже не столько с другими ресурсами, сколько с биологическими потребностями человека. Анализируя борьбу за внимание зрителей, соучредитель Netflix Рид Хастингс откровенно заявил: "Мы конкурируем со сном, и мы побеждаем" — подчеркивая, сколько времени пользователи готовы отдавать качественному контенту.

Платформа прошла путь от почтовой рассылки до глобальной медиаимперии, объединяющей более 260 миллионов подписчиков по всему миру.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как обрезанные колготки превратились в бизнес-империю.