"Масці" з Джимом Керрі - 32 роки: ТОП-5 фактів, які ви не знали

Сьогодні "Масці" виповнюється 32 роки. Саме 29 липня 1994-го світ уперше побачив жартівника з зеленим лицем у жовтому костюмі, який одразу підкорив мільйони. Фільм зібрав понад 350 млн доларів при бюджеті всього 18 млн. І це при тому, що студія планувала зовсім інше кіно. У день народження — ТОП-5 фактів, яких ви не знали.

Кадр з фільму Маска. Фото з Rottentomatoes

Перший факт: "Маска" мала бути фільмом жахів. Так, не дивуйтесь. За коміксами Dark Horse оригінальна історія була набагато темнішою. Нью Лайн Сінема хотіла зробити з неї нову франшизу в дусі Фредді Крюгера. Режисер Чак Рассел відмовився — бо це було б "занадто схоже на Фредді". Він узяв Джима Керрі й перетворив усе на божевільну комедію. І не прогадав.

Другий факт: Джим Керрі не був першим вибором. На роль Стенлі Іпкісса пробували Метью Бродеріка, Стіва Мартіна, Ріка Мораніса та Мартіна Шорта. Але побачивши виступи Керрі в шоу "In Living Color", Рассел зрозумів — це він. І не дарма. До речі, за роль актор отримав лише 450 тисяч доларів, бо контракт підписали ще до виходу "Ейса Вентури".

Третій факт: Кемерон Діас проходила 12 прослуховувань. Для неї це був дебют у кіно, і конкуренція була шаленою — навіть Анна Ніколь Сміт претендувала. Діас помітили випадково, коли вона виходила з модельного агентства. Після дванадцяти спроб вона таки отримала роль. І хоча її співацький голос озвучила Сюзан Бойд, це не завадило Діас стати голлівудською дівою.

Четвертий факт: сцену "Cuban Pete" знімали, коли Керрі мав грип. Режисер розповідав: Джиму було погано. Рассел пропонував зупинити зйомки, але Керрі сказав: "Ні, чувак, я можу це зробити". І він зробив — танець вийшов неймовірним. Студія хотіла вирізати цю сцену, бо вважала її занадто довгою. Але тестові глядачі були в захваті — і номер залишили.

П'ятий факт: легендарні зуби Маски майже не потрапили у фільм. Спочатку їх планували використовувати лише в німих сценах. Але Керрі навчився говорити з ними, і це зробило персонажа ще божевільнішим. А ще Рассел зізнався: після того, як взяли Керрі, студія заощадила на спецефектах, бо його тіло було настільки гнучким, що цифрові ефекти майже не знадобилися.

Ось такою була й залишається "Маска" — фільмом, який випередив час, зробив із коміка суперзірку й подарував нам безліч безсмертних цитат. "Sssssmokin'!" — як казав наш зелений друг.

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