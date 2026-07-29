"Маске" с Джимом Керри - 32 года: ТОП-5 фактов, которые вы не знали

Сегодня "Маске" исполняется 32 года. Именно 29 июля 1994-го мир впервые увидел шутника с зеленым лицом в желтом костюме, который сразу покорил миллионы. Фильм собрал более 350 млн долларов при бюджете всего 18 млн. И это при том, что студия планировала совсем другое кино. В день рождения — ТОП-5 фактов, которых вы не знали.

Кадр из фильма Маска. Фото с Rottentomatoes

Первый факт: "Маска" должна была быть фильмом ужасов. Да, не удивляйтесь. По комиксам Dark Horse оригинальная история была намного темнее. Нью Лайн Синема хотела сделать из нее новую франшизу в духе Фредди Крюгера. Режиссер Чак Рассел отказался — потому что это было бы "слишком похоже на Фредди". Он взял Джима Керри и превратил всё в безумную комедию. И не прогадал.

Второй факт: Джим Керри не был первым выбором. На роль Стэнли Ипкисса пробовали Мэттью Бродерика, Стива Мартина, Рика Мораниса и Мартина Шорта. Но увидев выступления Керри в шоу "In Living Color", Рассел понял — это он. И не зря. Кстати, за роль актер получил всего 450 тысяч долларов, потому что контракт подписали еще до выхода "Эйса Вентуры".

Третий факт: Кэмерон Диас прошла 12 прослушиваний. Для нее это был дебют в кино, и конкуренция была бешеной — даже Анна Николь Смит претендовала. Диас заметили случайно, когда она выходила из модельного агентства. После двенадцати попыток она всё же получила роль. И хотя ее певческий голос озвучила Сьюзан Бойд, это не помешало Диас стать голливудской дивой.

Четвертый факт: сцену "Cuban Pete" снимали, когда Керри болел гриппом. Режиссер рассказывал: Джиму было плохо. Рассел предлагал остановить съемки, но Керри сказал: "Нет, чувак, я могу это сделать". И он сделал — танец получился невероятным. Студия хотела вырезать эту сцену, потому что считала ее слишком длинной. Но тестовые зрители были в восторге — и номер оставили.

Пятый факт: легендарные зубы Маски чуть не попали в фильм. Изначально их планировали использовать только в немых сценах. Но Керри научился говорить с ними, и это сделало персонажа еще безумнее. А еще Рассел признался: после того, как взяли Керри, студия сэкономила на спецэффектах, потому что его тело было настолько гибким, что цифровые эффекты почти не понадобились.

Вот такой была и остается "Маска" — фильмом, который опередил время, сделал из комика суперзвезду и подарил нам множество бессмертных цитат. "Sssssmokin'!" — как говорил наш зеленый друг.

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