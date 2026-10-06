Лев MGM убивав людей? Розкрито правду про моторошну легенду Голлівуду

Знаменитий лев MGM десятиліттями був одним із найвідоміших символів Голлівуду. Його грізний рик перед початком фільмів знають мільйони глядачів, однак навколо тварини, яка стала прототипом образу, згодом з'явилася моторошна легенда. В інтернеті почали стверджувати, що лев нібито вбив людей.

Емблема MGM із легендарним левом, навколо якого виникло чимало моторошних історій. Фото: Pixabay

Звідки взялася історія про вбивства

Першого лева MGM звали Слатс. Саме його називають першим "левом MGM", хоча загалом роль знаменитого талісмана виконували вісім різних левів. Слатс з'явився перед фільмами студії ще в епоху німого кіно, а зображення лева згодом стало невід'ємною частиною бренду.

Через багато років у мережі почала поширюватися історія про те, що Слатс нібито зіткнувся з грабіжниками, які ховали гроші на складі, де мали знімати його рик. За цією версією, лев напав на одного зі злочинців і вбив його, а його спільник загинув під колесами поліцейського автомобіля.

Але на цьому вигадки не закінчилися. З'явилася ще одна версія, згідно з якою Слатс убив власного дресирувальника Волні Файфера та двох його помічників.

Що сталося з левом насправді

Обидві історії не мають підстав. Як зазначалося у фактчекінгу Snopes, ці твердження є вигадкою, яку різні сайти поширювали як нібито реальні факти. Найпростіше спростування стосується самого дресирувальника: Волні Файфер пережив Слатса на кілька десятиліть.

Втім, справжні пригоди левів MGM були не менш вражаючими. Наприклад, третій "лев MGM" на ім'я Джекі пережив авіакатастрофу в 1920-х роках. Після падіння літака тварина залишалася живою в пустелі Аризони протягом чотирьох днів, перш ніж її врятували. Через здатність переживати небезпечні пригоди Джекі навіть отримав прізвисько "Щасливчик".

Тож моторошна історія про кривавого талісмана MGM виявилася міфом. Реальна історія знаменитих левів студії теж сповнена драматичних моментів, але вбивства людей Слатсу приписали безпідставно.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Сталлоне зізнався, яким став після успіху "Роккі"