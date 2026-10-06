Лев MGM убивал людей? Раскрыта правда о жуткой легенде Голливуда

Знаменитый лев MGM десятилетиями был одним из самых известных символов Голливуда. Его грозный рык перед началом фильмов знают миллионы зрителей, однако вокруг животного, ставшего прототипом образа, впоследствии появилась жуткая легенда. В интернете начали утверждать, что лев якобы убивал людей.

Эмблема MGM с легендарным львом, вокруг которого возникло немало жутких историй. Фото: Pixabay

Откуда взялась история об убийствах

Первого льва MGM звали Слатс. Именно его называют первым "львом MGM", хотя в целом роль знаменитого талисмана исполняли восемь разных львов. Слатс предстал перед фильмами студии еще в эпоху немого кино, а изображение льва впоследствии стало неотъемлемой частью бренда.

Много лет спустя в сети начала распространяться история о том, что Слатс якобы столкнулся с грабителями, которые прятали деньги на складе, где должны были снимать его рык. По этой версии, лев напал на одного из преступников и убил его, а его подельник погиб под колесами полицейского автомобиля.

Но на этом выдумки не закончились. Появилась еще одна версия, согласно которой Слатс убил собственного дрессировщика Волни Файфера и двух его помощников.

Что произошло со львом на самом деле

Обе истории не имеют оснований. Как отмечалось в фактчекинге Snopes, эти утверждения являются выдумкой, которую разные сайты распространяли как реальные факты. Самое простое опровержение касается самого дрессировщика: Волни Файфер пережил Слатса на несколько десятилетий.

Впрочем, настоящие приключения львов MGM были не менее впечатляющими. К примеру, третий "лев MGM" по имени Джеки пережил авиакатастрофу в 1920-х годах. После крушения самолёта животное оставалось живым в пустыне Аризоны в течение четырёх дней, прежде чем его спасли. Из-за способности переживать опасные приключения Джеки даже получил прозвище "Счастливчик".

Так что жуткая история о кровавом талисмане MGM оказалась мифом. Реальная история знаменитых львов студии тоже полна драматических моментов, но убийства людей Слатсу приписали безосновательно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Сталлоне признался, каким стал после успеха "Рокки"