10 самых популярных сериалов, вышедших в 2025 году

Ресурс IMDb обнародовал список популярнейших сериалов 2025 года. Этот рейтинг сформирован на основе просмотров страниц миллионов пользователей по всему миру. В него вошли как новые премьеры, так и продолжение культовых историй, уже много лет удерживающих внимание зрителей. Это подборка сериалов, которые люди искали, обсуждали и смотрели больше всего в 2025 году.

10 популярнейших сериалов 2025 года

1. Белый лотос – 3 сезон (IMDb 8.0)

Новый сезон культового сатирического триллера переносит зрителей в роскошные локации Таиланда, где очередные посетители элитного курорта сталкиваются с драмами, скрытыми конфликтами и тайнами. В центре сюжета темы власти, денег и человеческой уязвимости представлены с характерным для сериала черным юмором. В третьем сезоне появляются новые герои, среди которых Челси в исполнении Эми Лу Вуд и яркая Паркер Поузи.

2. Последние из нас – 2 сезон (IMDb 8.5)

Второй сезон продолжает историю постапокалиптического мира, пораженного грибковой инфекцией, уничтожившей цивилизацию. События сосредоточены вокруг Элли и Джоэла, но теперь в сюжете больше новых персонажей и более масштабных линий, связанных с последствиями жестокого выбора, сделанного в конце первого сезона. Сериал объединяет эмоциональную драму, глубокое исследование человеческих отношений и напряженные сцены выживания.

3. Раздел (Severance) – 2 сезон (IMDb 8.7)

Один из самых оригинальных сериалов 21 века вернулся с новыми сюжетными поворотами. "Раздел" рассказывает о компании Lumon, где работники разделяют свое сознание на "рабочее" и "личное". Второй сезон усугубляет тему происходящего, когда эти миры начинают пересекаться. Зрители получили больше информации о загадочной корпорации, прошлом героев и последствиях экспериментов. Атмосфера психологического триллера и социальной антиутопии стала еще сильнее.

4. Венздей – 2 сезон (IMDb 8.0)

Во втором сезоне "Венздей" продолжает обучение в академии Nevermore, где сталкивается с новыми мистическими угрозами. Сериал раскрывает больше деталей семьи Аддамсов, появляются Пагсли, бабушка и другие персонажи, расширяющие вселенную. Атмосфера готического сыщика сочетается с подростковой драмой, юмором и приключениями. Netflix значительно расширил масштаб проекта, сделав сезон более длинным и сюжетно насыщенным.

5. Игра в кальмара – 2 сезон (IMDb 8.0)

Второй сезон возвращает зрителей в мир брутальных испытаний, где участники снова борются за выживание и миллионный приз. Сюжет сосредоточен на Ки Хуне, пытающемся выступить против системы. Сериал снова объединяет социальную драму, сатиру на неравенство и напряженный триллер. Новые персонажи и непредсказуемые повороты сделали сезон одним из самых обсуждаемых премьер года.

6. Декстер: Воскрешение (IMDb 9.0)

"Декстер: Воскрешение" продолжает историю Декстера Моргана, который сейчас живет в Нью-Йорке и снова оказывается втянутым в мир серийных убийц. Новые преступления, старые демоны и непростые отношения с сыном формируют основу сюжета. Сериал совмещает криминальную драму, психологический триллер и легкий нуар.

7. Чудовище: История Эда Гина (IMDb 7.8)

Третий сезон антологии "Чудовище" погружает зрителя в историю одного из самых известных серийных убийц США — Эда Гина. Сезон исследует психологические аспекты преступника и атмосферу маленького города, что стало свидетелем ужасающих событий. История представлена как драматическая хроника, с акцентом на общественные последствия и человеческую трагедию.

8. Отдел нераскрытых дел (Dept. Q) (IMDb 8.2)

Новый детективный хит Netflix снят по мотивам популярных скандинавских романов. Сериал рассказывает об инспекторе Карле Морко, который возглавляет специальный отдел по расследованию давно забытых, но очень сложных дел. События переносят зрителя в атмосферную Шотландию, где темный нуар, готические локации и напряженные расследования создают уникальный стиль. Первый сезон сериала – это смесь классической криминальной драмы и эмоциональной истории о команде, которая меняет судьбы людей даже спустя годы после преступлений.

9. Андор — 2 сезон (IMDb 8.6)

Второй сезон показывает, как Кассиан Андор продолжает путь в Ребелию, что в конечном итоге приведет его к событиям фильма "Бунтарь один". Сериал делает акцент на шпионских интригах, политических конфликтах и развитии тоталитарной системы Галактической Империи. Проект получил похвалу за глубокую драматургию, реалистичный тон и отсутствие лишнего пафоса, являющегося редкой чертой для фантастических франшиз.

10. Черное зеркало – 7 сезон (IMDb 8.7)

Седьмой сезон возвращается к классическим темам сериала — технофобии, цифровой этике и социальным экспериментам. Эпизоды исследуют влияние новых технологий на человеческую память, медицину, отношения и природу личности. Также фанаты отметили эпизод с возвращением на корабль "Каллистер".

