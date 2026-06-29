10 найкасовіших фільмів 2026 року: хто вже заробив понад 1 млрд доларів

Перша половина 2026 року стала надзвичайно успішною для світового кінопрокату. Одразу кілька довгоочікуваних прем'єр перетнули сотні мільйонів доларів касових зборів, а один фільм уже подолав символічну позначку в 1 мільярд доларів. До рейтингу увійшли голлівудські блокбастери, анімаційні хіти, фільми жахів і китайська стрічка, яка майже весь свій успіх здобула на внутрішньому ринку.

Фільм "Майкл". Кадр з фільму

10. "Залаштунки" — 301,8 млн доларів

Неочікуваним проривом року став фільм жахів "Залаштунки" від студії A24. Картина Кейна Парсонса перетворилася на один із найуспішніших хорорів останніх років, зібравши понад 300 млн доларів.

9. "Мандалоріанець і Ґроґу" — 322,9 млн доларів

Disney і Lucasfilm повернули "Зоряні війни" на великі екрани після семирічної перерви. Попри солідні збори, це найскромніший результат серед повнометражних фільмів культової франшизи.

8. "Обсесія" — 337,1 млн доларів

Малобюджетний фільм жахів став одним із головних сюрпризів року. Найбільшу популярність стрічка здобула у США, де сформувала основну частину своїх касових зборів.

7. "Історія іграшок 5" — 352,6 млн доларів

Pixar знову довела силу легендарної франшизи. Прем'єра "Історія іграшок 5" встановила рекорд стартового вікенду 2026 року та стала другим найкращим дебютом в історії студії.

6. "Стрибунці" (Хоппери) — 372 млн доларів

Нова анімаційна пригода Disney та Pixar успішно виступила у світовому прокаті. Фільм упевнено закріпився серед найбільш прибуткових релізів року.

5. "Пегас 3" — 656,4 млн доларів

Китайський блокбастер майже повністю завдячує успіхом домашньому ринку. Цей фільм практично невідомий за межами Китаю, однак він увійшов до світової п'ятірки лідерів.

4. "Диявол носить Prada 2" — 677,6 млн доларів

Продовження культової історії з Меріл Стріп та Енн Гетевей виправдало очікування глядачів. Сиквел став одним із найуспішніших фільмів літа та підтвердив популярність франшизи.

3. "Проєкт "Аве Марія"" — 683,3 млн доларів

Науково-фантастична стрічка з Раяном Гослінгом стала першим справжнім блокбастером Amazon MGM. Фільм показав майже однаково високі результати як у США, так і на міжнародному ринку.

2. "Майкл" — 960,3 млн доларів

Біографічна картина про Майкла Джексона стала справжнім світовим феноменом. Найбільший внесок у касові збори забезпечили міжнародні ринки, зокрема Велика Британія та Франція.

1. "Супер Маріо: Галактика в кіно" — понад 1 млрд доларів

Абсолютним лідером року став анімаційний сиквел від Nintendo та Illumination. Це перший і поки єдиний фільм 2026 року, який зумів перевищити позначку в 1 мільярд доларів світових касових зборів.

Попри те, що попереду ще чимало гучних прем'єр, перша половина 2026 року вже продемонструвала високий інтерес глядачів до продовжень відомих франшиз, біографічних драм та оригінальних хорорів. Саме вони наразі формують список найуспішніших кінопроєктів року.

Короткий список найкасовіших фільмів першої половини 2026 року:

1. Супер Маріо: Галактика в кіно — 1 мільярд доларів

2. Майкл — 960,3 мільйона доларів

3. Проєкт "Аве Марія" — 683,3 мільйона доларів

4. Диявол носить Prada 2 — 677,6 мільйона доларів

5. Пегас 3 – 656,4 мільйонами

6. Стрибунці (Хоппери) – 372 мільйони доларів

7. Історія іграшок 5 — 352,6 мільйона доларів

8. Обсесія — 337,1 мільйона доларів

9. Мандалоріанець і Грогу — 322,9 мільйона доларів

10. Залаштунки — 301,8 мільйона доларів

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про топ-10 найкасовіших мультфільмів усіх часів.

Також "Коментарі" писали, скільки фільмів зібрали понад 1 млрд доларів у прокаті.