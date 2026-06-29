10 самых кассовых фильмов 2026 года: кто уже заработал более 1 млрд долларов

Первая половина 2026 года стала очень успешной для мирового кинопроката. Сразу несколько долгожданных премьер пересекли сотни миллионов долларов кассовых сборов, а один фильм уже преодолел символическую отметку в 1 миллиард долларов. В рейтинг вошли голливудские блокбастеры, анимационные хиты, фильмы ужасов и китайская лента, почти весь свой успех получившая на внутреннем рынке.

Фильм "Майкл". Кадр из фильма

10. "Заделки" — 301,8 млн долларов

Неожиданным прорывом года стал фильм ужасов "Застройки" от студии A24. Картина Кейна Парсонса превратилась в один из самых успешных хорроров последних лет, собрав более 300 млн долларов.

9. "Мандалорианец и Грогу" — 322,9 млн долларов

Disney и Lucasfilm вернули "Звездные войны" на большие экраны после семилетнего перерыва. Несмотря на солидное собрание, это самый скромный результат среди полнометражных фильмов культовой франшизы.

8. "Обсессия" — 337,1 млн долларов

Малобюджетный ужастик стал одним из главных сюрпризов года. Наибольшую популярность лента приобрела в США, где сформировала основную часть своих кассовых сборов.

7. "История игрушек 5" – 352,6 млн долларов

Pixar снова доказала силу легендарной франшизы. Премьера установила рекорд стартового уик-энда 2026 года и стала вторым лучшим дебютом в истории студии.

6. "Стрыбунцы" (Хопперы) — 372 млн долларов

Новое анимационное происшествие Disney и Pixar успешно выступило в мировом прокате. Фильм уверенно закрепился среди самых прибыльных релизов года.

5. "Пегас 3" — 656,4 млн долларов

Китайский блокбастер почти полностью благодарит успех домашнего рынка. Этот фильм практически неизвестен за пределами Китая, однако вошел в мировую пятерку лидеров.

4. "Дьявол носит Prada 2" – 677,6 млн долларов

Продолжение культовой истории с Мэрил Стрип и Энн Гетевей оправдало ожидания зрителей. Сиквел стал одним из самых успешных фильмов лета и подтвердил популярность франшизы.

3. "Проект "Аве Мария"" — 683,3 млн долларов

Научно-фантастическая лента с Райаном Гослингом стала первым настоящим блокбастером Amazon MGM. Фильм показал почти одинаково высокие результаты, как в США, так и на международном рынке.

2. "Майкл" – 960,3 млн долларов

Биографическая картина о Майкле Джексоне стала настоящим мировым феноменом. Наибольший вклад в кассовые сборы обеспечили международные рынки, в том числе Великобритания и Франция.

1. "Супер Марио: Галактика в кино" – более 1 млрд долларов

Абсолютным лидером года стал анимационный сиквел Nintendo и Illumination. Это первый и пока единственный фильм 2026 года, сумевший превысить отметку в 1 миллиард долларов мировых кассовых сборов.

Несмотря на то, что впереди еще немало громких премьер, первая половина 2026 уже продемонстрировала высокий интерес зрителей к продолжениям известных франшиз, биографических драм и оригинальных хороров. Именно они формируют список самых успешных кинопроектов года.

Краткий список самых кассовых фильмов первой половины 2026 года:

1. Супер Марио: Галактика в кино – 1 миллиард долларов

2. Майкл – 960,3 миллиона долларов

3. Проект "Аве Мария" — 683,3 миллиона долларов

4. Дьявол носит Prada 2 – 677,6 миллиона долларов

5. Пегас 3 – 656,4 миллиона

6. Стрибунцы (Хопперы) – 372 миллиона долларов

7. История игрушек 5 – 352,6 миллиона долларов

8. Обсессия – 337,1 миллиона долларов

9. Мандалорианец и Грогу – 322,9 миллиона долларов

10. Заделки – 301,8 миллиона долларов

Ранее портал "Комментарии" сообщал о топ-10 самых кассовых мультфильмов всех времен.

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