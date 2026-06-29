10 самых кассовых фильмов 2026 года: кто уже заработал более 1 млрд долларов

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Slava Kot
Первая половина 2026 года стала очень успешной для мирового кинопроката. Сразу несколько долгожданных премьер пересекли сотни миллионов долларов кассовых сборов, а один фильм уже преодолел символическую отметку в 1 миллиард долларов. В рейтинг вошли голливудские блокбастеры, анимационные хиты, фильмы ужасов и китайская лента, почти весь свой успех получившая на внутреннем рынке.
Фильм "Майкл". Кадр из фильма
Неожиданным прорывом года стал фильм ужасов "Застройки" от студии A24. Картина Кейна Парсонса превратилась в один из самых успешных хорроров последних лет, собрав более 300 млн долларов.
Disney и Lucasfilm вернули "Звездные войны" на большие экраны после семилетнего перерыва. Несмотря на солидное собрание, это самый скромный результат среди полнометражных фильмов культовой франшизы.
Малобюджетный ужастик стал одним из главных сюрпризов года. Наибольшую популярность лента приобрела в США, где сформировала основную часть своих кассовых сборов.
Pixar снова доказала силу легендарной франшизы. Премьера установила рекорд стартового уик-энда 2026 года и стала вторым лучшим дебютом в истории студии.
Новое анимационное происшествие Disney и Pixar успешно выступило в мировом прокате. Фильм уверенно закрепился среди самых прибыльных релизов года.
Китайский блокбастер почти полностью благодарит успех домашнего рынка. Этот фильм практически неизвестен за пределами Китая, однако вошел в мировую пятерку лидеров.
Продолжение культовой истории с Мэрил Стрип и Энн Гетевей оправдало ожидания зрителей. Сиквел стал одним из самых успешных фильмов лета и подтвердил популярность франшизы.
Научно-фантастическая лента с Райаном Гослингом стала первым настоящим блокбастером Amazon MGM. Фильм показал почти одинаково высокие результаты, как в США, так и на международном рынке.
Биографическая картина о Майкле Джексоне стала настоящим мировым феноменом. Наибольший вклад в кассовые сборы обеспечили международные рынки, в том числе Великобритания и Франция.
Абсолютным лидером года стал анимационный сиквел Nintendo и Illumination. Это первый и пока единственный фильм 2026 года, сумевший превысить отметку в 1 миллиард долларов мировых кассовых сборов.
Несмотря на то, что впереди еще немало громких премьер, первая половина 2026 уже продемонстрировала высокий интерес зрителей к продолжениям известных франшиз, биографических драм и оригинальных хороров. Именно они формируют список самых успешных кинопроектов года.
Краткий список самых кассовых фильмов первой половины 2026 года:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о топ-10 самых кассовых мультфильмов всех времен.
Также "Комментарии" писали, сколько фильмов собрали более 1 млрд долларов в прокате.