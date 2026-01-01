2025 год в мировом кинопрокате стал годом больших франшиз, громких римейков и нескольких неожиданных хитов. Зрители массово возвращались к знакомым историям, от супергероев и мультфильмов детства к аниме и экранизации видеоигр. Собрали 10 фильмов, которые собрали больше всего денег в мировом прокате в 2025 году.

10 самых кассовых фильмов 2025 года

10. Супермен – 616,8 миллиона долларов

Новый "Супермен" Джеймса Ганна стал перезапуском киновселенной DC и представил зрителям Дэвида Коренсвета в роли Человека из стали. Фильм получил сдержанно положительную реакцию критиков, но продемонстрировал стабильные кассовые сборы по всему миру. Успех картины подтвердил интерес аудитории к обновленной DC Studios и открыл путь к продолжению.

9. F1 Фильм – 631,6 миллиона долларов

Спортивная драма с Брэдом Питтом погружает зрителя в закулисье Формулы-1, сочетая придуманную историю с реальным автоспортивным миром. Проект создавался в сотрудничестве с руководством Ф-1 и при участии Льюиса Хэмилтона как продюсера. Реалистичные съемки и зрелищные гонки обеспечили фильму глобальный коммерческий успех.

8. Как приручить дракона – 636,4 миллиона долларов

Римейк культового анимационного фильма DreamWorks вышел в 2025 году и сохранил ключевые сюжетные элементы оригинала. Молодые актеры Мэйсон Темз и Нико Паркер вдохнули новую жизнь в знакомых персонажей. Лента послужила примером удачного переосмысления анимационной классики для новой аудитории.

7. Убийца демонов: Замок Бесконечности – 715,3 миллиона долларов

Первый фильм из трилогии популярного аниме "Kimetsu no Yaiba" стал настоящим феноменом в мировом прокате. Лента продолжает историю Танджиро и его борьбу с демонами в решающей фазе сюжета.

6. Аватар: Огонь и пепел – 760,4 миллиона долларов

Третья часть саги Джеймса Кэмерон вновь вернула зрителей на Пандору, расширив мир и добавив новые конфликты во франшизе. Фильм не превысит 1 миллиард долларов до конца года, но его успеха достаточно, чтобы оправдать уже одобренные "Аватар 4" и "Аватар 5".

5. Мир Юрского периода: Возрождение – 869,1 миллиона долларов

Седьмой фильм франшизы о динозаврах собрал значительную кассу, несмотря на сдержанные оценки критиков. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Махершала Али и Джонатан Бэйли. Зрительский интерес доказал, что бренд "Мир Юрского периода" до сих пор остается коммерчески успешным.

4. Minecraft: Фильм – 958,1 миллиона долларов

Экранизация одной из самых популярных видеоигр мира стала неожиданным блокбастером года. Джек Блэк и Джейсон Момоа возглавили актерский состав, привлекая как детей, так и взрослую аудиторию. Почти миллиард долларов сборов гарантировал студии запуск сиквела.

3. Лило и Стич – 1 миллиард долларов

Римейк анимационной классики Disney стал первым миллиардником 2025 года. Фильм сохранил эмоциональное ядро истории о дружбе и семье, адаптировав ее для нового поколения зрителей. Успех подтвердил ностальгию в современном кино.

2. Зоотрополис 2 – 1,4 миллиарда долларов

Сиквел анимационного хита 2016 стремительно преодолел отметку в миллиард долларов. В центре сюжета снова оказались детективы Джуди Гоппс и Ник Уайлд, расследующие новое загадочное дело. Фильм вошел в число самых кассовых анимационных проектов в истории.

1. Не Чжа 2 – 2,15 миллиарда долларов

Китайский анимационный блокбастер стал абсолютным лидером мирового проката в 2025 году. Продолжение мифологической истории произошло в период Китайского Нового года и собрало рекордные суммы. "Не Чжа 2" стал самым кассовым анимационным фильмом всех времен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько фильмов собрали кассу в прокате более чем в 1 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали обо всех 7 фильмах, которые собрали более 2 миллиардов долларов в мировом прокате.