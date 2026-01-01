Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
2025 год в мировом кинопрокате стал годом больших франшиз, громких римейков и нескольких неожиданных хитов. Зрители массово возвращались к знакомым историям, от супергероев и мультфильмов детства к аниме и экранизации видеоигр. Собрали 10 фильмов, которые собрали больше всего денег в мировом прокате в 2025 году.
10 самых кассовых фильмов 2025 года
Новый "Супермен" Джеймса Ганна стал перезапуском киновселенной DC и представил зрителям Дэвида Коренсвета в роли Человека из стали. Фильм получил сдержанно положительную реакцию критиков, но продемонстрировал стабильные кассовые сборы по всему миру. Успех картины подтвердил интерес аудитории к обновленной DC Studios и открыл путь к продолжению.
Спортивная драма с Брэдом Питтом погружает зрителя в закулисье Формулы-1, сочетая придуманную историю с реальным автоспортивным миром. Проект создавался в сотрудничестве с руководством Ф-1 и при участии Льюиса Хэмилтона как продюсера. Реалистичные съемки и зрелищные гонки обеспечили фильму глобальный коммерческий успех.
Римейк культового анимационного фильма DreamWorks вышел в 2025 году и сохранил ключевые сюжетные элементы оригинала. Молодые актеры Мэйсон Темз и Нико Паркер вдохнули новую жизнь в знакомых персонажей. Лента послужила примером удачного переосмысления анимационной классики для новой аудитории.
Первый фильм из трилогии популярного аниме "Kimetsu no Yaiba" стал настоящим феноменом в мировом прокате. Лента продолжает историю Танджиро и его борьбу с демонами в решающей фазе сюжета.
Третья часть саги Джеймса Кэмерон вновь вернула зрителей на Пандору, расширив мир и добавив новые конфликты во франшизе. Фильм не превысит 1 миллиард долларов до конца года, но его успеха достаточно, чтобы оправдать уже одобренные "Аватар 4" и "Аватар 5".
Седьмой фильм франшизы о динозаврах собрал значительную кассу, несмотря на сдержанные оценки критиков. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Махершала Али и Джонатан Бэйли. Зрительский интерес доказал, что бренд "Мир Юрского периода" до сих пор остается коммерчески успешным.
Экранизация одной из самых популярных видеоигр мира стала неожиданным блокбастером года. Джек Блэк и Джейсон Момоа возглавили актерский состав, привлекая как детей, так и взрослую аудиторию. Почти миллиард долларов сборов гарантировал студии запуск сиквела.
Римейк анимационной классики Disney стал первым миллиардником 2025 года. Фильм сохранил эмоциональное ядро истории о дружбе и семье, адаптировав ее для нового поколения зрителей. Успех подтвердил ностальгию в современном кино.
Сиквел анимационного хита 2016 стремительно преодолел отметку в миллиард долларов. В центре сюжета снова оказались детективы Джуди Гоппс и Ник Уайлд, расследующие новое загадочное дело. Фильм вошел в число самых кассовых анимационных проектов в истории.
Китайский анимационный блокбастер стал абсолютным лидером мирового проката в 2025 году. Продолжение мифологической истории произошло в период Китайского Нового года и собрало рекордные суммы. "Не Чжа 2" стал самым кассовым анимационным фильмом всех времен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько фильмов собрали кассу в прокате более чем в 1 млрд долларов.
Также "Комментарии" писали обо всех 7 фильмах, которые собрали более 2 миллиардов долларов в мировом прокате.