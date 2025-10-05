7 самых ожидаемых сериалов октября: от "Оно" до нового "Ведьмака"



















Октябрь обещает быть жарким месяцем для сериаломанов, ведь стриминговые платформы готовят сразу несколько громких премьер. Зрителей ожидают продолжения культовых историй, новые триллеры и хороры от мастеров жанра. Мы собрали 7 самых интересных сериалов, которые стоит посмотреть в этом месяце.

7 лучших сериалов октября 2025 года

1. "Монстр: История Эда Гейна" (Monster: The Ed Gein Story)

Премьера: 3 октября (Netflix)

Смотреть трейлер сериала "Монстр: История Эда Гейна":

Райан Мерфи и Иан Бреннан возвращаются с третьим сезоном своей антологии о серийных убийцах. После громких историй Дамера и Менендесов настал черед Эда Гейна, "плейнфильдского вампира", вдохновившего Хичкока на создание "Психо". В главных ролях Чарли Ханнем ("Джентльмены") и Лори Меткаф ("Леди Берд"). Ожидается мрачная и атмосферная история о человеке, пересекшем предел человечности.

2. "Настоящий дом с привидениями" (True Haunting)

Премьера: 7 октября

Смотреть трейлер сериала "Настоящий дом с привидениями":

Автор "Заклятия" и "Астрала" продюсер Джеймс Ван представляет документальный сериал о людях, которые столкнулись со сверхъестественным в собственных домах. Реальные интервью соединены с художественными сценами в стиле хорера разных эпох, от классического до современного триллера.

3. "Последний рубеж" (The Last Frontier)

Премьера: 10 октября (Netflix)

Смотреть трейлер сериала "Последний рубеж":

Напряженная драма с Джейсоном Кларком в роли маршала США, расследующего аварию самолета с заключенными на борту в диких просторах Аляски. Среди актеров Гейли Беннетт, Доминик Купер и Элфри Вудард. Сюжет обещает сочетание боевика, триллера и шпионских интриг с тенью ЦРУ.

4. "Дипломатка" (The Diplomat), 3 сезон

Премьера: 16 октября (Netflix)

Смотреть трейлер сериала "Дипломатка":

Кейт Вайлер (Кэри Расселл) возвращается в роли посла США в Великобритании. В третьем сезоне ее ждут не только международные кризисы, но и политическая борьба с новой президенткой США Грейс Пенн. В сериале ожидается драма, интриги, геополитика и личные конфликты.

5. "Лазарь" (Lazarus)

Премьера: 22 октября (Prime Video)

Смотреть трейлер сериала "Лазарь":

Гарлан Кобен и Дэнни Броклхерст создали новый мини-сериал, выделяющийся мрачной атмосферой триллера с элементами сверхъестественного. Главный герой в роли Сэма Клафлина после смерти отца возвращается домой и сталкивается с привидениями прошлого. В сериале это происходит фактически. Рядом с ним снимаются Билл Найи и Александр Роуч.

6. "Оно: Добро пожаловать в Дерри" (It: Welcome to Derry)

Премьера: 26 октября (HBO Max)

Смотреть трейлер сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри":

Приквел к легендарному хорору "Оно". Сериал расскажет, как возникло зло в виде клоуна Пеннивайза. Билл Скашгорд возвращается к роли, а режиссирует Андрес Мускетти, снявший обе части "Оно". Сериал обещает атмосферу страха и безысходности.

7. "Ведьмак" (The Witcher), 4 сезон

Премьера: 30 октября (Netflix)

Смотреть трейлер сериала "Ведьмак":

Новый сезон знаменует смену эпохи, ведь роль Геральта теперь играет Лиам Хемсворт вместо Генри Кавилла. После битвы с Вильгефорцем герои разбросаны по континенту, и Ведьмак отправляется на поиски Цири. К актерскому составу присоединился Лоренс Фишборн ("Матрица"), сыгравший вампира Региса.

