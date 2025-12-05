Культурний БУМ: вийшов трейлер українського трилеру «Тиха Нава»

У січні 2026 року на платформі Київстар ТБ відбудеться прем’єра українського детективного трилера “Тиха Нава”. Проєкт виконаний у стилі true crime та заснований на реальних подіях. У головних ролях — Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт та Сергій Кисіль.

«Тиха Нава»

Серіал розповідає історію провінційного містечка, яке зовні видається спокійним, але приховує серію жорстоких злочинів проти жінок. До розслідування несподівано долучають молодого юриста, який поступово розкриває приховану систему страху, замовчування та суспільних травм, що багато років формували локальну реальність.

Прем’єра проєкту запланована на 15 січня 2026 року. “Тиха Нава” створена продакшном SFERA FILM спеціально для Київстар ТБ.

Режисером серіалу виступив Дмитро Андріянов, оператором-постановником — В’ячеслав Раковський. Продюсерами стали Анна Гончар та Дмитро Сафановський.

У серіалі також зіграли Михайло Жонін, Лариса Руснак, Андрій Самінін, Олександра Сорока, Вероніка Мішаєва та Андрій Мостренко.

