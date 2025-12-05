logo

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Культурный БУМ: вышел трейлер украинского триллера «Тихая Нава»
commentss НОВОСТИ Все новости

Культурный БУМ: вышел трейлер украинского триллера «Тихая Нава»

Вышел трейлер украинского детективного триллера "Тихая Нава", созданного по мотивам реальных событий

5 декабря 2025, 06:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В январе 2026 года на платформе Киевстар ТВ состоится премьера украинского детективного триллера "Тихая Нава". Проект выполнен в стиле true crime и основан на реальных событиях. В главных ролях – Александр Рудинский, Анастасия Пустовит и Сергей Кисиль.

Культурный БУМ: вышел трейлер украинского триллера «Тихая Нава»

«Тихая Нава»

Сериал рассказывает историю провинциального городка, который внешне кажется спокойным, но скрывает серию жестоких преступлений против женщин. К расследованию неожиданно приобщают молодого юриста, который постепенно раскрывает скрытую систему страха, умалчивания и общественных травм, много лет формировавших локальную реальность.

Премьера проекта намечена на 15 января 2026 года. "Тихая Нава" создана продакшном SFERA FILM специально для Киевстар ТВ.

Режиссером сериала выступил Дмитрий Андриянов, оператором-постановщиком – Вячеслав Раковский. Продюсерами стали Анна Гончар и Дмитрий Сафановский.

В сериале также сыграли Михаил Жонин, Лариса Руснак, Андрей Саминин, Александра Сорока, Вероника Мишаева и Андрей Мостренко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Google обнародовал рейтинг самых популярных и динамичных поисковых запросов 2025 года.
В Украине самым популярным запросом года снова стал "график отключения света". На втором месте оказался реалити-проект "Холостяк 2025", а третье место занял второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмаре". Игрушка лабуба впервые вошла в топ общих запросов и возглавила категорию покупок. Среди покупок украинцы искали пикапы для ВСУ, женскую военную форму и зарядные станции.



Источник: https://nv.ua/ukr/kultura/tiha-nava-2026-viyshov-treyler-ukrajinskogo-detektivnogo-serialu-de-i-koli-divitis-50565861.html
