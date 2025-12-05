Культурный БУМ: вышел трейлер украинского триллера «Тихая Нава»

Рубрики
Ткачова Марія
В январе 2026 года на платформе Киевстар ТВ состоится премьера украинского детективного триллера "Тихая Нава". Проект выполнен в стиле true crime и основан на реальных событиях. В главных ролях – Александр Рудинский, Анастасия Пустовит и Сергей Кисиль.
«Тихая Нава»
Сериал рассказывает историю провинциального городка, который внешне кажется спокойным, но скрывает серию жестоких преступлений против женщин. К расследованию неожиданно приобщают молодого юриста, который постепенно раскрывает скрытую систему страха, умалчивания и общественных травм, много лет формировавших локальную реальность.
Премьера проекта намечена на 15 января 2026 года. "Тихая Нава" создана продакшном SFERA FILM специально для Киевстар ТВ.
Режиссером сериала выступил Дмитрий Андриянов, оператором-постановщиком – Вячеслав Раковский. Продюсерами стали Анна Гончар и Дмитрий Сафановский.
В сериале также сыграли Михаил Жонин, Лариса Руснак, Андрей Саминин, Александра Сорока, Вероника Мишаева и Андрей Мостренко.