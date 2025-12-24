Культовий будинок з серіалу "Друзі" у Нью-Йорку продали: яка ціна

Один із найвідоміших житлових будинків попкультури, який став впізнаваний завдяки серіалу "Друзі", змінив власника. Будівлю за адресою 90 Bedford Street у Нью-Йорку продали за 32,7 млн доларів. Покупцем стала міжнародна інвестиційна компанія JP Real Estate Group Limited.

Будинок з серіалу "Друзі" у Нью-Йорку продали

Фасад цього шестиповерхового будинку з 1994 року з’являвся у вступних кадрах культового ситкому "Друзі". За сюжетом в одній з кімнат будівлі жили Рейчел і Моніка, а навпроти них Джої та Чендлер, персонажів яких зіграли Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метт ЛеБлан і Меттью Перрі. Хоча зйомки серіалу відбувалися на студії Warner Bros. у Каліфорнії, будівля у Нью-Йорку стала символом шоу для фанатів серіалу.

У будинку знаходиться 21 квартира. Однак взяти житло собі в оренду, як це робили герої серіалу не вдасться. За даними сервісу StreetEasy усі квартири в будинку наразі зайняті.

Попередній власник культової споруди, компанія Wharton Properties, придбав будівлю у лютому 2024 року за 18,25 млн доларів і після цього провела масштабні ремонти. Тепер же будинок з серіалу "Друзі" продали майже у двічі дорожче, за 32,7 млн доларів, компанії JP Real Estate Group Limited.

Зведений у 1898–1899 роках, будинок давно є туристичною локацією. Тут регулярно фотографуються фанати серіалу. Також будівлю часто включають в екскурсійні маршрути Нью-Йорком. Після смерті Меттью Перрі у жовтні 2023 року шанувальники приносили до будівлі квіти та пам’ятні записки.

