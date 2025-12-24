logo_ukra

Культовий будинок з серіалу "Друзі" у Нью-Йорку продали: яка ціна

Будинок з серіалу "Друзі" у Вест-Віллиджі змінив власника. Скільки коштує легендарна споруда і чому вона приваблює туристів.

24 грудня 2025, 09:20
Автор:
Slava Kot

Один із найвідоміших житлових будинків попкультури, який став впізнаваний завдяки серіалу "Друзі", змінив власника. Будівлю за адресою 90 Bedford Street у Нью-Йорку продали за 32,7 млн доларів. Покупцем стала міжнародна інвестиційна компанія JP Real Estate Group Limited.

Культовий будинок з серіалу "Друзі" у Нью-Йорку продали: яка ціна

Будинок з серіалу "Друзі" у Нью-Йорку продали

Фасад цього шестиповерхового будинку з 1994 року з’являвся у вступних кадрах культового ситкому "Друзі". За сюжетом в одній з кімнат будівлі жили Рейчел і Моніка, а навпроти них Джої та Чендлер, персонажів яких зіграли Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метт ЛеБлан і Меттью Перрі. Хоча зйомки серіалу відбувалися на студії Warner Bros. у Каліфорнії, будівля у Нью-Йорку стала символом шоу для фанатів серіалу.

У будинку знаходиться 21 квартира. Однак взяти житло собі в оренду, як це робили герої серіалу не вдасться. За даними сервісу StreetEasy усі квартири в будинку наразі зайняті. 

Попередній власник культової споруди, компанія Wharton Properties, придбав будівлю у лютому 2024 року за 18,25 млн доларів і після цього провела масштабні ремонти. Тепер же будинок з серіалу "Друзі" продали майже у двічі дорожче, за 32,7 млн доларів, компанії JP Real Estate Group Limited.

Зведений у 1898–1899 роках, будинок давно є туристичною локацією. Тут регулярно фотографуються фанати серіалу. Також будівлю часто включають в екскурсійні маршрути Нью-Йорком. Після смерті Меттью Перрі у жовтні 2023 року шанувальники приносили до будівлі квіти та пам’ятні записки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дитині Росса та Рейчел з "Друзів" уже 23 роки. Як вона виглядає сьогодні.

Також "Коментарі" писали, що ще одна зірка серіалу "Друзі" пішла з життя.



Джерело: https://people.com/friends-building-that-became-as-iconic-as-the-series-sells-for-usd32-million-11873110
