Культовый дом из сериала "Друзья" в Нью-Йорке продали: какая цена

Один из самых известных жилых домов поп-культуры, который стал узнаваем благодаря сериалу "Друзья", сменил владельца. Здание по адресу 90 Bedford Street в Нью-Йорке было продано за 32,7 млн долларов. Покупателем стала международная инвестиционная компания JP Real Estate Group Limited.

Дом из сериала "Друзья" в Нью-Йорке продали

Фасад этого шестиэтажного дома с 1994 года появлялся во вводных кадрах культового ситкома "Друзья". По сюжету в одной из комнат здания жили Рэйчел и Моника, а напротив них Джои и Чендлер, персонажей которых сыграли Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри. Хотя съемки сериала происходили на студии Warner Bros. в Калифорнии, здание в Нью-Йорке стало символом шоу для фанатов сериала.

В доме находится 21 квартира. Однако взять жилье себе в аренду, как это делали герои сериала, не удастся. По данным сервиса StreetEasy все квартиры в доме заняты.

Предыдущий владелец культового сооружения компания Wharton Properties приобрел здание в феврале 2024 года за 18,25 млн долларов и после этого провела масштабные ремонты. Теперь же дом из сериала "Друзья" продали почти в два раза дороже, за 32,7 млн долларов, компании JP Real Estate Group Limited.

Сооруженный в 1898–1899 годах дом давно является туристической локацией. Здесь регулярно фотографируются фанаты сериала. Также здание часто включают в экскурсионные маршруты по Нью-Йорку. После смерти Мэттью Перри в октябре 2023 года поклонники приносили к зданию цветы и памятные записки.

