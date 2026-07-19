Кристофер Нолан объяснил, почему вырезал культову 3000-летняя шутку из фильма "Одиссея"

Новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея", вышедший в мировой прокат 17 июля, вызвал активное обсуждение среди поклонников античной литературы. Одной из самых неожиданных деталей стало то, что режиссер не включил в сценарий известную шутку из поэмы Гомера, которой более трех тысяч лет.

Кристофер Нолан. Фото: Depositphotos

Кристофер Нолан в интервью для The Daily Show объяснил, что сознательно отказался от культового каламбура из-за сложности его перевода на современный язык. По словам режиссера, он пытался найти способ сохранить оригинальную игру слов, но это оказалось практически невозможным.

Речь идет о сцене встречи Одиссея с циклопом Полифемом. В классической версии эпоса герой называет себя Оутис, что на греческом означает "Никто". Когда позже он ослепляет циклопа, тот зовет на помощь других великанов, которые спрашивают случившееся Полифема, а тот отвечает, что его атаковал "Никто". Именно эта двусмысленность и создает одну из самых известных шуток античной литературы.

"Это каламбур. А каламбуры очень тяжело переводить. Я действительно пытался, но не нашел способа, чтобы он работал в фильме", — объяснил Нолан.

Несмотря на отказ от этого эпизода, режиссер подчеркнул, что стремился максимально сохранить дух произведения Гомера. Для съемок команда использовала настоящие лодки, естественные локации и минимизировала использование компьютерной графики.

По словам Нолана, главной целью было сделать путешествие Одиссея максимально ощутимым для зрителя.

"Мы, конечно, используем все трюки из книги. Но мы хотели найти настоящие места, получить настоящую лодку… Это был сложный фильм по всем правильным причинам. "Одиссея" должна быть сложной", — отметил режиссер.

Новая экранизация греческого эпоса стала одним из самых масштабных проектов Нолана. В фильме Одиссея сыграли Том Голланд, Мэтт Дэймон, Зендая, Роберт Паттинсон, Энн Гэтевэй, Лупита Ньонго и Эллиотт Пейдж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск раскритиковал Нолана из-за темнокожей актрисы в фильме "Одиссея".