Когда выйдет 4 сезон аниме "Магическая битва": что известно о продолжении

Третий сезон популярного аниме "Магическая битва" завершился 12-м эпизодом под названием "Колония Сендай". Для многих фанатов это стало неожиданностью, ведь в предыдущих сезонах сериала было более 20 серий. Однако создатели официально подтвердили, что 59-й эпизод стал финалом, а история продолжится в новом 4 сезоне, получившем название "Игра на истребление. Часть 2" (Jujutsu Kaisen: The Culling Game. Culling Game Part 2).
Когда выйдет 4 сезон аниме "Магическая битва".
В настоящее время студия MAPPA и продюсерская компания Toho Animation не объявили официальную дату выхода четвертого сезона аниме "Магическая битва". В финале третьего сезона зрителям лишь показали сообщение "продолжение следует".
Причин для возможной паузы между сезонами аниме несколько. Новые сюжетные арки нуждаются в сложной анимации и масштабных боевых сценах, что увеличивает время производства 4 сезона "Магической битвы". Кроме того, студия MAPPA работает сразу над несколькими крупными проектами, среди которых новая часть "Человек-бензопила — Арка Убийц" и второй сезон "Батарея забвения".
Также на производственный график, а соответственно и на дату выхода нового сезона "Магической битвы", могут повлиять изменения в режиссерской команде после возможного ухода Шоты Госьозоно, руководившего вторым и третьим сезонами.
Ожидается, что новая информация о будущем Jujutsu Kaisen может быть объявлена в июне 2026 года во время специального события к 15-летию студии MAPPA. В это время создатели могут назвать приблизительную дату премьеры 4 сезона аниме. По предварительным прогнозам, четвертый сезон "Магической битвы" может выйти не раньше зимы 2027 года.
Новый сезон продолжит одну из самых напряженных сюжетных линий сериала арку "Игры на истребление". Колдуны Высшей школы дзюдзюцу окажутся в еще более опасных столкновениях с мощными противниками и встретят новых союзников.
Финал третьего сезона адаптирует примерно 181 раздел манги и намекает на события в Токийской колонии №2. Там зрители смогут увидеть настоящую силу Хакари Киндзи и новые масштабные битвы.
В будущих эпизодах также могут получить ответы несколько ключевых загадок истории: почему Ангел помог Мегуми, удастся ли спасти Цумики Фушигуро, а также смогут ли герои освободить Сатору Годжо из тюремного царства.
Манга "Jujutsu Kaisen" завершилась на 271-й главе, поэтому для экранизации аниме еще остается значительная часть сюжета. Это означает, что история "Магической битвы" может продолжаться еще несколько сезонов.
