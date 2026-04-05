Когда выйдет 4 сезон аниме "Магическая битва": что известно о продолжении

Третий сезон популярного аниме "Магическая битва" завершился 12-м эпизодом под названием "Колония Сендай". Для многих фанатов это стало неожиданностью, ведь в предыдущих сезонах сериала было более 20 серий. Однако создатели официально подтвердили, что 59-й эпизод стал финалом, а история продолжится в новом 4 сезоне, получившем название "Игра на истребление. Часть 2" (Jujutsu Kaisen: The Culling Game. Culling Game Part 2).

Когда выйдет 4 сезон аниме "Магическая битва".

Дата выхода 4 сезона "Магическая битва"

В настоящее время студия MAPPA и продюсерская компания Toho Animation не объявили официальную дату выхода четвертого сезона аниме "Магическая битва". В финале третьего сезона зрителям лишь показали сообщение "продолжение следует".

Причин для возможной паузы между сезонами аниме несколько. Новые сюжетные арки нуждаются в сложной анимации и масштабных боевых сценах, что увеличивает время производства 4 сезона "Магической битвы". Кроме того, студия MAPPA работает сразу над несколькими крупными проектами, среди которых новая часть "Человек-бензопила — Арка Убийц" и второй сезон "Батарея забвения".

Также на производственный график, а соответственно и на дату выхода нового сезона "Магической битвы", могут повлиять изменения в режиссерской команде после возможного ухода Шоты Госьозоно, руководившего вторым и третьим сезонами.

Ожидается, что новая информация о будущем Jujutsu Kaisen может быть объявлена в июне 2026 года во время специального события к 15-летию студии MAPPA. В это время создатели могут назвать приблизительную дату премьеры 4 сезона аниме. По предварительным прогнозам, четвертый сезон "Магической битвы" может выйти не раньше зимы 2027 года.

О чем будет 4 сезон аниме "Магическая битва"

Новый сезон продолжит одну из самых напряженных сюжетных линий сериала арку "Игры на истребление". Колдуны Высшей школы дзюдзюцу окажутся в еще более опасных столкновениях с мощными противниками и встретят новых союзников.

Финал третьего сезона адаптирует примерно 181 раздел манги и намекает на события в Токийской колонии №2. Там зрители смогут увидеть настоящую силу Хакари Киндзи и новые масштабные битвы.

В будущих эпизодах также могут получить ответы несколько ключевых загадок истории: почему Ангел помог Мегуми, удастся ли спасти Цумики Фушигуро, а также смогут ли герои освободить Сатору Годжо из тюремного царства.

Манга "Jujutsu Kaisen" завершилась на 271-й главе, поэтому для экранизации аниме еще остается значительная часть сюжета. Это означает, что история "Магической битвы" может продолжаться еще несколько сезонов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда выйдет 3 сезон аниме "Фрирен". Что известно о дате премьеры.

Также "Комментарии" писали о том, когда выйдет новый сезон аниме "Только я возьму новый уровень" (Solo Leveling).