Коли вийде 3 сезон серіалу "Ван Піс" (One Piece): що відомо про продовження

Netflix офіційно продовжив популярний пригодницький серіал "Ван Піс" (One Piece) на третій сезон. Хоча другий сезон вийшов відносно недавно, творці вже підтвердили, що історія команди Солом’яного Капелюха продовжиться. Для фанатів це означає нову подорож легендарною Великою Смугою разом з Монкі Д. Луффі та його командою.

Серіал "Ван Піс". Фото: Netflix

Коли вийде 3 сезон серіалу "Ван Піс"

Точної дати виходу нового сезону "Ван Піс" поки не оголошено. Однак відомо, що виробництво третього сезону розпочалося у листопаді 2025 року після офіційного продовження серіалу в серпні того ж року. Зйомки проходять у Кейптауні, де вже створювалися й попередні сезони One Piece.

Експерти індустрії припускають, що якщо виробничий процес і постпродакшн пройдуть без затримок, прем’єра 3 сезону "Ван Піс" може відбутися наприкінці 2027 року або на початку 2028 року. Таким чином, на відміну від попередніх років, фанатам, не доведеться чекати трирічної паузи між сезонами.

Про що буде 3 сезон серіалу "Ван Піс"

Сюжет нового сезону "Ван Піс" розвиватиме події після фіналу другого. Історія зосередиться на одній із найвідоміших сюжетних ліній манґи та стосуватиметься арки Алабасти.

У центрі подій знову опиниться команда піратів Солом’яного Капелюха на чолі з Монкі Д. Луффі, а також Ророноа Зоро, Намі, Усоппом та Санджі. Вони разом і принцесою Віві вирушать до пустельного королівства Алабаста, щоб спробувати зупинити громадянську війну та викрити змову таємничої організації Baroque Works, яку очолює загадковий Містер 0.

Арка Алабасти є однією з наймасштабніших у всій манзі One Piece від Ейічіро Оди. В оригінальному матеріалі вона охоплює понад 60 розділів манґи та десятки епізодів аніме. Саме тому багато фанатів припускають, що третій сезон серіалу "Ван Піс" може повністю присвятити свою історію саме цій сюжетній лінії.

Серіал "One Piece" є адаптацією культової манґи, яка виходить із 1997 року. У центрі історії харизматичний пірат Монкі Д. Луффі, який після поїдання "диявольського плоду" отримав здатність розтягувати своє тіло, немов гуму. Разом зі своєю командою він шукає легендарний скарб One Piece, який, за легендою, зробить його королем піратів.

