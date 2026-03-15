Когда выйдет 3 сезон сериала "Ван Пис" (One Piece): что известно о продолжении

Netflix официально продлил популярный приключенческий сериал "Ван Пис" (One Piece) на третий сезон. Хотя второй сезон вышел относительно недавно, создатели уже подтвердили, что история команды Соломенной Шляпы продолжится. Для фанатов это означает новое путешествие по легендарной Великой Полосе вместе с Монки Д. Луффи и его командой.

Сериал "Ван Пис". Фото: Netflix

Когда выйдет 3 сезон сериала "Ван Пис"

Точной даты выхода нового сезона "Ван Пис" пока не объявлено. Однако известно, что производство третьего сезона началось в ноябре 2025 года после официального продолжения сериала в августе того же года. Съемки проходят в Кейптауне, где уже создавались и прошлые сезоны One Piece.

Эксперты индустрии предполагают, что если производственный процесс и постпродакшн пройдут без задержек, премьера 3 сезона "Ван Пис" может состояться в конце 2027 года или в начале 2028 года. Таким образом, в отличие от предыдущих лет, фанатам не придется ждать трехлетней паузы между сезонами.

О чем будет 3 сезон сериала "Ван Пис"

Сюжет нового сезона "Ван Пис" будет развивать события после финала второго. История сосредоточится на одной из самых известных сюжетных линий манги и будет касаться арки Алабасты.

В центре событий снова окажется команда пиратов Соломенной Шляпы во главе с Монки Д. Луффи, а также Ророноа Зоро, Нами, Усоппом и Санджи. Они вместе и принцессой Виви отправятся в пустынное королевство Алабаста, чтобы попытаться остановить гражданскую войну и разоблачить заговор таинственной организации Baroque Works, которую возглавляет загадочный Мистер 0.

Арка Алабасты является одной из самых масштабных во всей манги One Piece от Эйчичи Оды. В оригинальном материале она включает более 60 разделов манги и десятки эпизодов аниме. Именно поэтому многие фанаты предполагают, что третий сезон сериала Ван Пис может полностью посвятить свою историю именно этой сюжетной линии.

Сериал "One Piece" является адаптацией культовой манги, выходящей с 1997 года. В центре истории харизматичный пират Монки Д. Луффи, который после поедания "дьявольского плода" получил способность растягивать свое тело, словно резину. Вместе со своей командой он ищет легендарное сокровище One Piece, которое, по легенде, сделает его королем пиратов.

