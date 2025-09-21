Когда выйдет 3 сезон аниме "Дандадан": что известно о дате релиза

Аниме "Дандадан" официально получит третий сезон. Продолжение было подтверждено сразу после финала 2-го сезона на официальной странице проекта в X. Впрочем, фанатам придется запастись терпением, ведь выход нового сезона может произойти не так быстро, как ожидалось.

Аниме "Дандадан" (Dandadan)

Второй сезон "Дандадан" закончился на 71-й главе манги и оставил зрителей с мощным клифгенгером. Однако в отличие от предыдущего перехода между сезонами, который длился всего полгода, новое продолжение может задержаться.

Студия Science SARU, отвечающая за адаптацию, сейчас работает сразу над несколькими крупными проектами. Осенью 2025 года должна получиться их адаптация манги Sanda, а в 2026 году долгожданный римейк классики "Призрак в доспехах". Это означает, что третий сезон "Дандадан", скорее всего, не выйдет раньше 2027 года.

О чем будет 3 сезон аниме "Дандадан"

По манге Юкинобу Тацу, третий сезон продолжит арку Кайдзю и перейдет в одну из самых длинных историй – арку под названием Космические Глобалисты. Не раскрывая лишних деталей, отметим, что в этой истории есть еще одна группа инопланетян со злонамеренными намерениями, с которой Окарун и Момо вступают в конфликт.

Детали третьего сезона аниме пока держат в тайне, но больше информации обещают раскрыть на фестивале Jump Festa 2026, где "Дандадан" будет иметь собственную панель. Вероятно, тогда объявят о дате выхода 3 сезона аниме.

