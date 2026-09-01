"Клуб убивств Марлоу": 4-й сезон уже підтверджено - що чекає на героїнь популярного серіалу

Затишний британський детектив "Клуб убивств Марлоу" готується до четвертого сезону. Продовження офіційно підтверджено, воно має вийти у 2027 році. У центрі історії залишаються три жінки, які розслідують убивства в невеликому англійському містечку Марлоу.

Марлоу - місто, де розгортаються події "Клубу вбивств Марлоу". Фото: Wikimedia Commons

Але телевізійна історія розпочалася з книжок письменника Роберта Торогуда. Перший роман — "Клуб убивств Марлоу" ("The Marlow Murder Club") — вийшов у 2021 році й став основою першого сезону серіалу.

Потім з'явилася книга "Смерть приходить у Марлоу" ("Death Comes to Marlow") у 2022 році. Її сюжет частково використали у другому сезоні. Третя книга — "Королева отрут" ("The Queen of Poisons"), опублікована у 2024 році, — стала основою однієї з історій третього сезону.

Водночас серіал не є послідовною екранізацією всіх романів. У другому та третьому сезонах лише по одній історії засновано на книгах Торогуда, решту сюжетів написали спеціально для телебачення.

У літературній серії вже є продовження. Роман "Убивство на Марлоу Белль" ("Murder on the Marlow Belle") вийшов у 2025 році, а його сюжет стане основою перших двох епізодів четвертого сезону. У липні 2026 року з'явилася і п'ята книга — "Таємнича справа Джудіт Поттс" ("The Mysterious Affair of Judith Potts").

Таким чином, шанувальники серіалу можуть не чекати 2027 року, щоб повернутися у світ Марлоу: літературна серія дає змогу дізнатися нові історії раніше за їхню телеекранізацію.

Головна особливість "Клубу убивств Марлоу" — поєднання класичного детективу, гумору та атмосфери тихого англійського містечка. Тут є вбивства й таємниці, але немає звичної для багатьох кримінальних серіалів похмурої атмосфери.

Поки точну дату прем'єри четвертого сезону не оголошено. Відомо, що нові епізоди вийдуть у 2027 році.

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