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"Клуб убийств Марлоу": 4-й сезон уже подтверждён - что ждёт героинь популярного сериала

Британский детектив возвращается в 2027 году, а его история началась с серии романов Роберта Торогуда.

1 сентября 2026, 15:31
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Сергій Кречмаровський

Уютный британский детектив "Клуб убийств Марлоу" готовится к четвёртому сезону. Продолжение официально подтверждено и должно выйти в 2027 году. В центре истории остаются три женщины, которые расследуют убийства в небольшом английском городке Марлоу.

"Клуб убийств Марлоу": 4-й сезон уже подтверждён - что ждёт героинь популярного сериала

Марлоу - город, где разворачиваются события "Клуба убийств Марлоу". Фото: Wikimedia Commons

Но телевизионная история началась с книг писателя Роберта Торогуда. Первый роман — "Клуб убийств Марлоу" ("The Marlow Murder Club") — вышел в 2021 году и стал основой первого сезона сериала.

Затем появилась книга "Смерть приходит в Марлоу" ("Death Comes to Marlow") в 2022 году. Её сюжет частично использовали во втором сезоне. Третья книга — "Королева ядов" ("The Queen of Poisons"), опубликованная в 2024 году, — стала основой одной из историй третьего сезона.

При этом сериал не является последовательной экранизацией всех романов. Во втором и третьем сезонах только по одной истории основано на книгах Торогуда, остальные сюжеты были написаны специально для телевидения.

У литературной серии уже есть продолжение. Роман "Убийство на Марлоу Белль" ("Murder on the Marlow Belle") вышел в 2025 году, а его сюжет станет основой первых двух эпизодов четвёртого сезона. В июле 2026 года появилась и пятая книга — "Таинственное дело Джудит Поттс" ("The Mysterious Affair of Judith Potts").

Таким образом, поклонники сериала могут не ждать 2027 года, чтобы вернуться в мир Марлоу: литературная серия позволяет узнать новые истории раньше телеэкранизации.

Главная особенность "Клуба убийств Марлоу" — сочетание классического детектива, юмора и атмосферы тихого английского городка. Здесь есть убийства и тайны, но нет привычной для многих криминальных сериалов мрачности.

Пока точная дата премьеры четвёртого сезона не объявлена. Известно, что новые эпизоды выйдут в 2027 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему Исландия стала страной криминальных романов.



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Источник: https://corporate.uktv.co.uk/newsroom/the-marlow-murder-club-returns-for-a-fourth-series-on-u
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