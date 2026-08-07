Голлівуд шокує: які сцени в історії кіно коштували десятки мільйонів доларів

Деякі з найвідоміших сцен в історії світового кінематографа стали не лише культовими, а й найдорожчими за всю історію кіно. Задовго до епохи комп'ютерної графіки голлівудські студії вкладали величезні кошти у створення реальних декорацій, будівництво масштабних майданчиків, залучення тисяч статистів і проведення складних практичних зйомок.

Зйомки фільму "Клеопатра". Фото: з відкритих джерел

Одним із найяскравіших прикладів стала урочиста поява Клеопатри в Римі у фільмі "Клеопатра" 1963 року. Для цієї сцени були зведені грандіозні декорації, використані тисячі акторів масових сцен і навіть гігантський рухомий сфінкс. Якщо перерахувати тодішні витрати на сучасні гроші, лише цей епізод коштував би близько 10 мільйонів доларів.

Не менш масштабною вважається легендарна гонка на колісницях із "Бен-Гура". Заради кількох хвилин екранного часу було побудовано величезну арену, а підготовка та зйомки тривали кілька місяців. За нинішніми оцінками, вартість сцени перевищила б 40 мільйонів доларів.

До списку найдорожчих також входять затоплення лайнера у "Титаніку", спеціально побудована автомагістраль для погоні у "Матриця: Перезавантаження", грандіозний плавучий комплекс у "Водному світі", масштабний вибух маєтку у "Поганих хлопцях 2", а також фінальна битва у "Месниках: Завершення", де одночасно працювали сотні фахівців із візуальних ефектів.

Окреме місце посідає й початкова сцена фільму про Джеймса Бонда "007: Спектр", знята під час святкування Дня мертвих у Мехіко. Вона вимагала величезної кількості декорацій, каскадерів, автомобілів та спецефектів.

Попри розвиток CGI-технологій, саме ці епізоди досі залишаються символами епохи, коли заради видовищності режисери не шкодували ані часу, ані десятків мільйонів доларів. Багато з них і сьогодні вважаються еталоном масштабного кіновиробництва.

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