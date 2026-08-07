Голливуд шокирует: какие сцены в истории кино стоили десятки миллионов долларов

Некоторые из самых известных сцен в истории мирового кинематографа стали не только культовыми, но и самыми дорогими за всю историю кино. Задолго до эпохи компьютерной графики голливудские студии вкладывали огромные средства в создание реальных декораций, строительство масштабных площадок, привлечение тысяч статистов и проведение сложных практических съемок.

Съемки фильма "Клеопатра". Фото: из открытых источников

Одним из самых ярких примеров стало торжественное появление Клеопатры в Риме в фильме "Клеопатра" 1963 года. Для этой сцены были построены грандиозные декорации, использованы тысячи актеров массовых сцен и даже гигантский подвижный сфинкс. Если перечислить тогдашние затраты на современные деньги, то этот эпизод стоил бы около 10 миллионов долларов.

Не менее масштабной считается легендарная гонка на колесницах из Бен-Гура. Для нескольких минут экранного времени была построена огромная арена, а подготовка и съемки длились несколько месяцев. По нынешним оценкам стоимость сцены превысила бы 40 миллионов долларов.

В список самых дорогих также входят затопление лайнера в "Титанике", специально построенная автомагистраль для погони в "Матрица: Перезагрузка", грандиозный плавучий комплекс в "Водном мире", масштабный взрыв имения в "Плохих ребятах 2", а также финальная битва у "Месника" эффектов.

Отдельное место занимает и начальная сцена фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр", снятая во время празднования Дня мертвых в Мехико. Она потребовала огромного количества декораций, каскадеров, автомобилей и спецэффектов.

Несмотря на развитие CGI-технологий, именно эти эпизоды по-прежнему остаются символами эпохи, когда ради зрелищности режиссеры не жалели ни времени, ни десятков миллионов долларов. Многие из них и сегодня считаются эталоном масштабного кинопроизводства.

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