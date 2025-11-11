Фільм про «Океан Ельзи» штурмує кінотеатри: 4 мільйони за перший вікенд

Біографічна стрічка про легендарний український гурт “Океан Ельзи” стартувала в прокаті з відчутним успіхом — за перші вихідні фільм зібрав 4 071 239 гривень. За кілька днів його переглянули понад 20 тисяч глядачів по всій Україні.

Фільм про «Океан Ельзи»

Про це повідомила команда фільму в коментарі УП.Культура. Попри складні умови — відключення світла та повітряні тривоги, через які частину сеансів довелося скасувати, глядацький інтерес до стрічки залишається високим.

“Ми розуміємо, що за інших обставин фільм зібрав би ще більше глядачів, адже інтерес до нього великий. Попри все, ми вдячні енергетикам і Силам оборони — завдяки їм можемо продовжувати працювати й дивитися кіно. Якщо вдома темно — приходьте на наш світлий фільм у ці темні дні”, — зазначив продюсер стрічки Максим Сердюк.





6–7 листопада творці фільму оголосили благодійну акцію: увесь дохід з показів — 632 607 гривень — буде передано на реабілітацію поранених військових у львівському центрі UNBROKEN. Кошти спрямують на закупівлю матеріалів для VAC-терапії — технології, що допомагає рятувати тяжкопоранених від ампутацій та прискорює загоєння ран.

“Цей фільм — не лише про гурт. Це про всіх нас, про нашу витримку, взаємну підтримку й віру. Ми всі зараз в одному човні, який допливе до світлого майбутнього. Я вірю в це щиро”, — сказав Святослав Вакарчук.





Фільм “Океан Ельзи: Спостереження шторму” і надалі демонструють у кінотеатрах по всій Україні.

Режисер — Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк, сценарист — Вадим Переверзєв. Виробництвом займалася студія KNIFE! Films, відома за роботами “Яремчук: Незрівнянний світ краси”, “Епізоди” та “Спалах”.

