Фильм об «Океане Эльзы» штурмует кинотеатры: 4 миллиона за первый уикенд

Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" собрал более 4 миллионов гривен за первый уикенд проката

11 ноября 2025, 21:27
Автор:
Ткачова Марія

Биографическая лента о легендарной украинской группе "Океан Эльзы" стартовала в прокате с ощутимым успехом — за первые выходные фильм собрал 4 071 239 гривен. Через несколько дней его просмотрели более 20 тысяч зрителей по всей Украине.

Об этом сообщила команда фильма в комментарии УП.Культура. Несмотря на сложные условия, отключение света и воздушные тревоги, из-за которых часть сеансов пришлось отменить, зрительский интерес к ленте остается высоким.

"Мы понимаем, что при других обстоятельствах фильм собрал бы еще больше зрителей, ведь интерес к нему велик. Несмотря на все, мы благодарны энергетикам и Силам обороны — благодаря им можем продолжать работать и смотреть кино. Если дома темно — приходите на наш светлый фильм в эти темные дни", — отметил продюсер ленты Максим Сердюк.


6–7 ноября создатели фильма объявили благотворительную акцию: весь доход с показов – 632 607 гривен – будет передан на реабилитацию раненых военных во львовском центре UNBROKEN. Средства будут направлены на закупку материалов для VAC-терапии — технологии, которая помогает спасать тяжелораненых от ампутаций и ускоряет заживление ран.

"Этот фильм — не только о группе. Это обо всех нас, о нашей выдержке, взаимной поддержке и вере. Мы все сейчас в одной лодке, которая доплывет до светлого будущего. Я верю в это искренне", — сказал Святослав Вакарчук.


Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" и дальше демонстрируют в кинотеатрах по всей Украине.

Режиссер – Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк, сценарист – Вадим Переверзев. Производством занималась студия KNIFE! Films, известная по работам "Яремчук: Бесподобный мир красоты", "Эпизоды" и "Вспышка".

Источник: https://life.pravda.com.ua/culture/film-pro-gurt-okean-elzi-za-pershiy-tizhden-zibrav-4-milyona-griven-311414/
