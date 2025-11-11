Фильм об «Океане Эльзы» штурмует кинотеатры: 4 миллиона за первый уикенд

Биографическая лента о легендарной украинской группе "Океан Эльзы" стартовала в прокате с ощутимым успехом — за первые выходные фильм собрал 4 071 239 гривен. Через несколько дней его просмотрели более 20 тысяч зрителей по всей Украине.

Фильм про «Океан Эльзы»

Об этом сообщила команда фильма в комментарии УП.Культура. Несмотря на сложные условия, отключение света и воздушные тревоги, из-за которых часть сеансов пришлось отменить, зрительский интерес к ленте остается высоким.

"Мы понимаем, что при других обстоятельствах фильм собрал бы еще больше зрителей, ведь интерес к нему велик. Несмотря на все, мы благодарны энергетикам и Силам обороны — благодаря им можем продолжать работать и смотреть кино. Если дома темно — приходите на наш светлый фильм в эти темные дни", — отметил продюсер ленты Максим Сердюк.





6–7 ноября создатели фильма объявили благотворительную акцию: весь доход с показов – 632 607 гривен – будет передан на реабилитацию раненых военных во львовском центре UNBROKEN. Средства будут направлены на закупку материалов для VAC-терапии — технологии, которая помогает спасать тяжелораненых от ампутаций и ускоряет заживление ран.

"Этот фильм — не только о группе. Это обо всех нас, о нашей выдержке, взаимной поддержке и вере. Мы все сейчас в одной лодке, которая доплывет до светлого будущего. Я верю в это искренне", — сказал Святослав Вакарчук.





Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" и дальше демонстрируют в кинотеатрах по всей Украине.

Режиссер – Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк, сценарист – Вадим Переверзев. Производством занималась студия KNIFE! Films, известная по работам "Яремчук: Бесподобный мир красоты", "Эпизоды" и "Вспышка".

