logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля фільми і серіали Фільм "Грішники" переписав історію "Оскара": отримав рекордну кількість номінацій
commentss НОВИНИ Всі новини

Фільм "Грішники" переписав історію "Оскара": отримав рекордну кількість номінацій

Фільм "Грішники" Раяна Куглера отримав рекордні 16 номінацій на "Оскар".

26 січня 2026, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Надприродний трилер "Грішники" режисера Раяна Куглера став головною сенсацією 98 церемонії "Оскар", встановивши абсолютний рекорд за кількістю номінацій. Картина отримала 16 згадок від Американської кіноакадемії, перевершивши попередній максимум у 14 номінацій, який раніше належав одразу трьом фільмам: "Все про Єву", "Титанік" та "Ла-Ла Ленд".

Фільм "Грішники" переписав історію "Оскара": отримав рекордну кількість номінацій

Фільм "Грішники" встановив рекорд "Оскара". Фото: Warner Bros.

Фільм "Грішники" претендує на ключові нагороди "Оскар" від "Найкращого фільму" та режисури до акторських категорій (Майкл Б. Джордан, Вунмі Мосаку, Делрой Ліндо), а також повного спектра технічних відзнак: операторська робота, монтаж, костюми, звук, візуальні ефекти, грим і музика. Окремо відзначено оригінальний сценарій, кастинг і пісню. Таким чином "Грішники" представлені у 16 номінаціях з 24 можливих на "Оскарі".

Фільм ”Грішники” переписав історію ”Оскара”: отримав рекордну кількість номінацій - фото 2

Фільми з найбільшою кількістю номінацій на "Оскар-2026"

Таким чином картина "Грішники" має шанс побити інший рекорд "Оскара" за загальною кількістю статуеток. Наразі рекорд належить одразу трьом фільмам, які вигравали 11 "Оскарів". Це "Бен-Гур", "Титанік" та "Володар перснів: Повернення короля".

Події фільми "Грішники" розгортаються у 1930-х роках у Міссісіпі. Молодий блюз-гітарист тікає від суворого батька-проповідника, щоб грати у барі двох братів-ветеранів війни. Згодом їхній бізнес, збудований на блюзі та темних таємницях минулого, зіштовхується зі зловісною надприродною силою.

98-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 15 березня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про "Оскар-2026". Оголошено всіх номінантів. Чи є серед них українські фільми.

Також "Коментарі" писали, що фільм з Усиком викликав 15-хвилинні овації на Венеційському кінофестивалі та може отримати "Оскар".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://variety.com/2026/film/awards/sinners-oscars-nominations-record-16-nods-1236632543/
Теги:

Новини

Всі новини