Фільм "Грішники" переписав історію "Оскара": отримав рекордну кількість номінацій

Надприродний трилер "Грішники" режисера Раяна Куглера став головною сенсацією 98 церемонії "Оскар", встановивши абсолютний рекорд за кількістю номінацій. Картина отримала 16 згадок від Американської кіноакадемії, перевершивши попередній максимум у 14 номінацій, який раніше належав одразу трьом фільмам: "Все про Єву", "Титанік" та "Ла-Ла Ленд".
Фільм "Грішники" встановив рекорд "Оскара". Фото: Warner Bros.
Фільм "Грішники" претендує на ключові нагороди "Оскар" від "Найкращого фільму" та режисури до акторських категорій (Майкл Б. Джордан, Вунмі Мосаку, Делрой Ліндо), а також повного спектра технічних відзнак: операторська робота, монтаж, костюми, звук, візуальні ефекти, грим і музика. Окремо відзначено оригінальний сценарій, кастинг і пісню. Таким чином "Грішники" представлені у 16 номінаціях з 24 можливих на "Оскарі".
Фільми з найбільшою кількістю номінацій на "Оскар-2026"
Таким чином картина "Грішники" має шанс побити інший рекорд "Оскара" за загальною кількістю статуеток. Наразі рекорд належить одразу трьом фільмам, які вигравали 11 "Оскарів". Це "Бен-Гур", "Титанік" та "Володар перснів: Повернення короля".
Події фільми "Грішники" розгортаються у 1930-х роках у Міссісіпі. Молодий блюз-гітарист тікає від суворого батька-проповідника, щоб грати у барі двох братів-ветеранів війни. Згодом їхній бізнес, збудований на блюзі та темних таємницях минулого, зіштовхується зі зловісною надприродною силою.
98-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 15 березня.
