logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Фильм "Грешники" переписал историю "Оскара": получил рекордное количество номинаций
commentss НОВОСТИ Все новости

Фильм "Грешники" переписал историю "Оскара": получил рекордное количество номинаций

Фильм "Грешники" Райана Куглера получил рекордные 16 номинаций на "Оскар".

26 января 2026, 07:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сверхъестественный триллер "Грешники" режиссера Райана Куглера стал главной сенсацией 98 церемонии "Оскар", установив абсолютный рекорд по количеству номинаций. Картина получила 16 упоминаний от Американской киноакадемии, превзойдя предыдущий максимум в 14 номинаций, ранее принадлежавших сразу трем фильмам: "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла Ленд".

Фильм "Грешники" переписал историю "Оскара": получил рекордное количество номинаций

Фильм "Грешники" установил рекорд "Оскара". Фото: Warner Bros.

Фильм "Грешники" претендует на ключевые награды "Оскар" от "Лучшего фильма" и режиссуры до актерских категорий (Майкл Б. Джордан, Вунми Мосаку, Делрой Линдо), а также полного спектра технических знаков отличия: операторская работа, монтаж, костюмы, звук, визуальные эффекты, грим и музыка. Отдельно отмечен оригинальный сценарий, кастинг и песня. Таким образом, "Грешники" представлены в 16 номинациях из 24 возможных на "Оскаре".

Фильм ”Грешники” переписал историю ”Оскара”: получил рекордное количество номинаций - фото 2

Фильмы с наибольшим количеством номинаций на "Оскар-2026"

Таким образом, картина "Грешники" имеет шанс побить другой рекорд "Оскара" по общему количеству статуэток. Пока рекорд принадлежит сразу трем фильмам, которые выигрывали 11 "Оскаров". Это "Бен-Гур", "Титаник" и "Властелин колец: Возвращение короля".

События фильмы "Грешники" разворачиваются в 1930-х годах в Миссисипи. Молодой блюз-гитарист убегает от сурового отца-проповедника, чтобы играть в баре двух братьев-ветеранов войны. Впоследствии их бизнес, построенный на блюзе и темных тайнах прошлого, сталкивается со зловещей сверхъестественной силой.

98-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об "Оскаре-2026". Объявлены все номинанты. Есть ли среди них украинские фильмы.

Также "Комментарии" писали, что фильм с Усиком вызвал 15-минутные овации на Венецианском кинофестивале и может получить "Оскар".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2026/film/awards/sinners-oscars-nominations-record-16-nods-1236632543/
Теги:

Новости

Все новости