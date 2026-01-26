Фильм "Грешники" переписал историю "Оскара": получил рекордное количество номинаций

Рубрики
Сверхъестественный триллер "Грешники" режиссера Райана Куглера стал главной сенсацией 98 церемонии "Оскар", установив абсолютный рекорд по количеству номинаций. Картина получила 16 упоминаний от Американской киноакадемии, превзойдя предыдущий максимум в 14 номинаций, ранее принадлежавших сразу трем фильмам: "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла Ленд".
Фильм "Грешники" установил рекорд "Оскара". Фото: Warner Bros.
Фильм "Грешники" претендует на ключевые награды "Оскар" от "Лучшего фильма" и режиссуры до актерских категорий (Майкл Б. Джордан, Вунми Мосаку, Делрой Линдо), а также полного спектра технических знаков отличия: операторская работа, монтаж, костюмы, звук, визуальные эффекты, грим и музыка. Отдельно отмечен оригинальный сценарий, кастинг и песня. Таким образом, "Грешники" представлены в 16 номинациях из 24 возможных на "Оскаре".
Фильмы с наибольшим количеством номинаций на "Оскар-2026"
Таким образом, картина "Грешники" имеет шанс побить другой рекорд "Оскара" по общему количеству статуэток. Пока рекорд принадлежит сразу трем фильмам, которые выигрывали 11 "Оскаров". Это "Бен-Гур", "Титаник" и "Властелин колец: Возвращение короля".
События фильмы "Грешники" разворачиваются в 1930-х годах в Миссисипи. Молодой блюз-гитарист убегает от сурового отца-проповедника, чтобы играть в баре двух братьев-ветеранов войны. Впоследствии их бизнес, построенный на блюзе и темных тайнах прошлого, сталкивается со зловещей сверхъестественной силой.
98-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта.
