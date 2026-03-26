Фанаты "Гарри Поттера" критикуют первый трейлер сериала: что с ним не так



















Первый тизер предстоящего сериала по мотивам книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере вызвал волну споров в социальных сетях. После публикации трейлера поклонники культовой франшизы активно обсуждают новый подход к истории анализируя кастинг и общую атмосферу сериала.

Фото из трейлера сериала "Гарри Поттер". Фото: HBO

В трейлере первого сезона сериала "Гарри Поттер" появляются новые актеры: Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Аластер Стаут как Рон Уизли и Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер. Краткое видео демонстрирует знакомые локации: дом Дурслов, улицы и Хогвартс.

Однако реакция зрителей оказалась неоднозначной. Часть фанатов сразу начала сравнивать новую адаптацию с культовыми фильмами, где главные роли исполняли Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Во многих комментариях пользователи пишут, что новые сцены выглядят знакомыми: "Мой мозг изменяет лицо оригинальных актеров в каждой сцене. Наблюдать за этим будет очень странно", или "Это похоже на одну из параллельных вселенных, где все одинаково, но немного иначе".

Отдельную дискуссию вызвал общий тон сериала. Фанаты опасаются, что сериал преждевременно лишит истории волшебной и сказочной атмосферы, которые были ключевыми чертами ранних приключений в Хогвартсе. В частности, они пишут: "Зачем они это сделали. Кто вообще помнит о цвете?", "Этот контраст сумасшедший" и "Атмосфера сейчас совсем другая".

Другие пользователи выражали непонимание для чего вообще нужно было снимать сериал "Гарри Поттер": "Какой смысл в перезагрузке, если ты не приносишь ничего нового... это выглядит как пресная версия фильмов", или что "новая адаптация совершенно не нужна после этих замечательных фильмов. Я не увидел здесь ничего нового или креативного, что оправдывало бы".

Еще одной темой для критики стал кастинг Паапа Эссиеда на роль Северуса Снейпа. После объявления актер столкнулся с волной резкой критики в сети, а также с расистскими оскорблениями и угрозами. Некоторые фанаты считают, что выбор актера не соответствует книжному образу персонажа. Как пишет один фанат, "Если Снейп чернокожий, хотя в книгах написано, что он белый, Гарри подозревает, что единственный чернокожий учитель в Хогвартсе крадет, а его отец издевался над чернокожим ребенком". Также поклонников удивили дреды Северуса Снейпа.

Несмотря на споры, трейлер также заинтересовал часть зрителей. Некоторые пользователи пишут, что новая адаптация может предложить более подробное и точное воспроизведение книг, ведь создатели планируют посвятить каждой книге отдельный сезон.

Дата выхода первого сезона сериала "Гарри Поттер" запланирована на 25 декабря 2026, то есть на Рождество.

