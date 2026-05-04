Головна Новини Дозвілля фільми і серіали "Диявол носить Prada 2" стартував з рекордом: один з найкращих фільмів 2026 року
"Диявол носить Prada 2" стартував з рекордом: один з найкращих фільмів 2026 року

Сиквел культового фільму став однією з найуспішніших прем’єр 2026 року.

4 травня 2026, 16:20
Slava Kot

Сиквел культової стрічки "Диявол носить Prada 2" став однією з найуспішніших прем’єр 2026 року. За перші вихідні фільм зібрав понад 230 мільйонів доларів у світовому прокаті, що значно перевищило очікування аналітиків.

"Диявол носить Prada 2" стартував з рекордом: один з найкращих фільмів 2026 року

Енн Гетевей, Меріл Стріп та Стенлі Туччі у фільмі "Диявол носить Прада 2". Фото: Kinomania

За даними студії 20th Century Studios, лише у США та Канаді "Диявол носить Prada 2" заробив 77 мільйонів доларів, тоді як міжнародні ринки принесли фільму ще 156 мільйонів. 

Загальний бюджет виробництва сиквелу "Диявол носить Prada" становив близько 100 мільйонів доларів. Це означає, що стрічка "Диявол носить Prada 2" окупилася та заробила 230% свого бюджету лише за 48 годин. 

Фільм став другою за масштабами прем’єрою року. Перша частина "Диявол носить Prada" свого часу зібрала понад 326 мільйонів доларів і згодом отримала статус культової.

Інтерес до історії зріс ще до релізу сиквелу. За даними Nielsen, перегляди оригінального фільму на стримінгах навесні 2026 року збільшилися на 428%.

"Диявол носить Prada 2" повернув на екрани головних зірок: Енн Гетевей, Меріл Стріп, Стенлі Туччі та Емілі Блант. Сюжет продовжує історію легендарного модного журналу Runway, який переживає кризу в новій медіареальності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сідні Свіні вирізали з фінальної версії фільму "Диявол носить Prada 2".За даними видання Entertainment Weekly, Сідні Свіні мала зіграти саму себе у короткому камео. За словами інсайдерів, сцена не вписувалася в загальну структуру фільму та порушувала темп розвитку основної сюжетної лінії.

Також "Коментарі" писали, що журнал People назвав Енн Гетевей найкрасивішою жінкою світу 2026 року. 



Джерело: https://www.boxofficemojo.com/year/world/
