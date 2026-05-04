"Дьявол носит Prada 2" стартовал с рекордом: один из лучших фильмов 2026 года

Сиквел культовой ленты "Дьявол носит Prada 2" стал одной из самых успешных премьер 2026 года. За первые выходные фильм собрал более 230 миллионов долларов в мировом прокате, что значительно превысило ожидания аналитиков.

Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Стэнли Туччи в фильме "Дьявол носит Прада 2". Фото: Kinomania

По данным студии 20th Century Studios, только в США и Канаде "Дьявол носит Prada 2" заработал 77 миллионов долларов, в то время как международные рынки принесли фильму еще 156 миллионов. Общий бюджет производства сиквела "Дьявол носит Prada" составил около 100 миллионов долларов. Это означает, что лента "Дьявол носит Prada 2" окупилась и заработала 230% своего бюджета всего за 48 часов.

Фильм стал второй по масштабам премьерой года. Первая часть "Дьявол носит Prada" в свое время собрала более 326 миллионов долларов и впоследствии получила статус культовой.

Интерес к истории возрос еще до релиза сиквела. По данным Nielsen, просмотры оригинального фильма на стримингах весной 2026 года увеличились на 428%.

"Дьявол носит Prada 2" вернул на экраны главных звезд: Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Стэнли Туччи и Эмили Блант. Сюжет продолжает историю легендарного модного журнала Runway, переживающего кризис в новой медиареальности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма "Дьявол носит Prada 2". По данным издания Entertainment Weekly, Сидни Суини должна была сыграть саму себя в коротком камео. По словам инсайдеров, сцена не вписывалась в общую структуру фильма и нарушала темп развития основной сюжетной линии.

Также "Комментарии" писали, что журнал People назвал Энн Хэтэуэй самой красивой женщиной мира 2026 года.