logo

BTC/USD

78803

ETH/USD

2336.67

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы "Дьявол носит Prada 2" стартовал с рекордом: один из лучших фильмов 2026 года
commentss НОВОСТИ Все новости

"Дьявол носит Prada 2" стартовал с рекордом: один из лучших фильмов 2026 года

Сиквел культового фильма стал одним из самых успешных премьер 2026 года.

4 мая 2026, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сиквел культовой ленты "Дьявол носит Prada 2" стал одной из самых успешных премьер 2026 года. За первые выходные фильм собрал более 230 миллионов долларов в мировом прокате, что значительно превысило ожидания аналитиков.

"Дьявол носит Prada 2" стартовал с рекордом: один из лучших фильмов 2026 года

Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Стэнли Туччи в фильме "Дьявол носит Прада 2". Фото: Kinomania

По данным студии 20th Century Studios, только в США и Канаде "Дьявол носит Prada 2" заработал 77 миллионов долларов, в то время как международные рынки принесли фильму еще 156 миллионов. Общий бюджет производства сиквела "Дьявол носит Prada" составил около 100 миллионов долларов. Это означает, что лента "Дьявол носит Prada 2" окупилась и заработала 230% своего бюджета всего за 48 часов.

Фильм стал второй по масштабам премьерой года. Первая часть "Дьявол носит Prada" в свое время собрала более 326 миллионов долларов и впоследствии получила статус культовой.

Интерес к истории возрос еще до релиза сиквела. По данным Nielsen, просмотры оригинального фильма на стримингах весной 2026 года увеличились на 428%.

"Дьявол носит Prada 2" вернул на экраны главных звезд: Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Стэнли Туччи и Эмили Блант. Сюжет продолжает историю легендарного модного журнала Runway, переживающего кризис в новой медиареальности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма "Дьявол носит Prada 2". По данным издания Entertainment Weekly, Сидни Суини должна была сыграть саму себя в коротком камео. По словам инсайдеров, сцена не вписывалась в общую структуру фильма и нарушала темп развития основной сюжетной линии.

Также "Комментарии" писали, что журнал People назвал Энн Хэтэуэй самой красивой женщиной мира 2026 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.boxofficemojo.com/year/world/
Теги:

Новости

Все новости