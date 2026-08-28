Disney здивував шанувальників Pokémon: який новий серіал вийде 2027 року

Всесвіт Pokémon отримає новий формат: Disney та The Pokémon Company International уклали угоду про дистрибуцію відразу двох анімаційних проєктів. Один із них стане зовсім новою історією та з'явиться на Disney у 2027 році.

Міжнародний логотип Pokémon. Фото: Wikimedia Commons

Йдеться про серіал "Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu", створений у незвичайній для франшизи техніці стоп-моушен. Над проєктом працює британська студія Aardman, відома за мультфільмами "Ворлес і Громіт" та "Баранець Шон".

Сюжет зосередиться на Серфетчді та Пічу. Герої вирушать у подорож регіоном Галар, де допомагатимуть іншим покемонам та захищатимуть їх. Творці обіцяють розповісти цю історію саме з погляду самих Pokémon.

Для Aardman це можливість застосувати фірмову техніку покадрової анімації до одного з найвідоміших ігрових та анімаційних всесвітів. При цьому подробиць про тривалість серіалу, кількість епізодів і точну дату прем'єри поки що небагато.

Другий проєкт в угоді — Pokémon the Series: The Beginning, перша анімаційна серія франшизи, що познайомила глядачів з Ешем, Пікачу та іншими ключовими персонажами. Тепер класичний серіал також доступний на Disney.

Таким чином, угода об'єднує на одній платформі відразу два різні періоди історії Pokémon: оригінальну пригоду Еша та Пікачу та нову постановку, виконану в стоп-моушен-техніці.

Прем'єра нового серіалу запланована на 2027 рік, а шанувальникам Pokémon залишається чекати, яким вийде знайомий світ у незвичайному візуальному форматі.

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