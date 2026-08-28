Disney+ удивил поклонников Pokémon: какой новый сериал выйдет в 2027 году

Вселенная Pokémon получит новый формат: Disney и The Pokémon Company International заключили соглашение о дистрибуции сразу двух анимационных проектов. Один из них станет совершенно новой историей и появится на Disney+ в 2027 году.

Международный логотип Pokémon. Фото: Wikimedia Commons

Речь идёт о сериале "Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu", созданном в необычной для франшизы технике стоп-моушен. Над проектом работает британская студия Aardman, известная по мультфильмам "Уоллес и Громит" и "Барашек Шон".

Сюжет сосредоточится на Сэрфетчде и Пичу. Герои отправятся в путешествие по региону Галар, где будут помогать другим покемонам и защищать их. Создатели обещают рассказать эту историю именно с точки зрения самих Pokémon.

Для Aardman это возможность применить фирменную технику покадровой анимации к одной из самых известных игровых и анимационных вселенных. При этом подробностей о продолжительности сериала, количестве эпизодов и точной дате премьеры пока немного.

Второй проект в соглашении — "Pokémon the Series: The Beginning", первая анимационная серия франшизы, познакомившая зрителей с Эшем, Пикачу и другими ключевыми персонажами. Теперь классический сериал также доступен на Disney+.

Таким образом, соглашение объединяет на одной платформе сразу два разных периода истории Pokémon: оригинальное приключение Эша и Пикачу и новую постановку, выполненную в стоп-моушен-технике.

Премьера нового сериала запланирована на 2027 год, а поклонникам Pokémon остаётся ждать, каким получится знакомый мир в необычном визуальном формате.

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