До 35-річчя фільму "Один вдома" кінокомпанія Disney збудувала в Лос-Анджелесі один із найвідоміших будинків в історії кіно. Будинок головного героя Кевіна повністю зроблений із пряників і покритий глазур'ю. Його висота становить 8 метрів, а довжина 18 метрів, і він офіційно увійшов до книги рекордів Гіннеса як найбільшого пряникового будиночка в історії.

Disney встановила світовий рекорд, побудувавши найвідоміший будинок

"Disney+ радий відзначити фільм, який став невід'ємною частиною святкового сезону для сімей по всьому світу, в тому числі і для моєї власної", — заявив у прес-релізі Зак Джером, віце-президент зі стратегії бренду та маркетингу Disney+.

Для виготовлення будинку знадобилися наступні інгредієнти: 2,59 тонни борошна, понад 4200 яєць, 4400 пряникової цегли та 800 черепиць для даху, понад 75 літрів їстівного клею та близько 9 кг кондитерської мастики.

Шанувальники культового різдвяного фільму можуть відвідати будинок та спробувати "A Lovely Cheese Pizza" від Prince St. Pizza.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час нещодавньої зупинки в рамках свого туру "Ностальгічна ніч з Маколеєм Калкіним" Маколей Калкін сказав, що він "не був би повністю проти" повернення до ролі Кевіна МакКаллістера в продовженні фільму "Сам удома". Хоча він додав: "Це має бути саме те, що потрібно". На щастя, Калкін вже має пропозицію щодо продовження, в якому він був би зацікавлений.