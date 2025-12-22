К 35-летию фильма "Один дома" кинокомпания Disney построила в Лос-Анджелесе одно из самых известных домов в истории кино. Дом главного героя Кевина полностью сделан из пряников и покрыт глазурью. Его высота составляет 8 метров, а длина 18 метров, и он официально вошел в книгу рекордов Гиннеса как крупнейшего пряничного домика в истории.

Disney установила мировой рекорд, построив самый известный дом

"Disney рад отметить фильм, который стал неотъемлемой частью праздничного сезона для семей по всему миру, в том числе и для моей собственной", – заявил в пресс-релизе Зак Джером, вице-президент по стратегии бренда и маркетинга Disney.

Для изготовления дома понадобились следующие ингредиенты: 2,59 тонны муки, более 4200 яиц, 4400 пряничных кирпичей и 800 черепиц для крыши, более 75 литров съедобного клея и около 9 кг кондитерской мастики.

Любители культового рождественского фильма могут посетить дом и попробовать "A Lovely Cheese Pizza" от Prince St. Pizza.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время недавней остановки в рамках своего тура "Ностальгическая ночь с Маколеем Калкиным" Маколей Калкин сказал, что он "не был бы полностью против" возвращения к роли Кевина МакКаллистера в продолжении фильма "Сам дома". Хотя он добавил: "Это должно быть именно то, что нужно". К счастью, у Калкина уже есть предложение о продолжении, в котором он был бы заинтересован.