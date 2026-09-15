Disney приховав правду: якими насправді були старі казки

Багато хто звик до казок як до добрих історій із чарами, піснями та обов'язковим щасливим фіналом. Проте старі версії відомих сюжетів нерідко були настільки похмурими, що сучасні екранізації здаються їхньою повною протилежністю.

Червона Шапочка та вовк у старій версії відомої казки. Ілюстрація: betidraws / Pixabay

Попелюшка втрачала не тільки туфельки . У версії братів Грімм зведені сестри Попелюшки готові на все заради кришталевого черевичка. Одна відрізає собі пальці, інша — частину п'яти, щоб взуття підійшло. Обман розкривають птахи, що помітили кров. У фіналі сестрам викльовують очі.

На Білосніжку чекала жорстока розправа . У старій версії братів Грімм покарання злої королеви виявляється набагато страшнішим, ніж у мультфільмі. Після весілля Білосніжки лиходійку змушують надіти розпечені залізні туфлі та танцювати в них до смерті.

Червона Шапочка могла не врятуватися . У версії Шарля Перро вовк з'їдає і дівчинку, і її бабусю, а мисливець не з'являється, щоб урятувати героїнь. Історія була попередженням про небезпеку довіри до незнайомців.

Русалонька не отримує щасливого фіналу. У казці Ганса Крістіана Андерсена героїня віддає голос заради людської подоби, але принц обирає іншу. Русалонька відмовляється вбивати його заради власного порятунку і в результаті перетворюється на морську піну.

Гензель та Гретель самі розправляються з відьмою . У версії братів Грімм діти опиняються у лісі та потрапляють до відьми, яка хоче їх з'їсти. Гретель обманює лиходійку і зіштовхує її в піч, після чого діти забирають скарби і повертаються додому.

Піноккіо теж переживав далеко не найдобріші пригоди. В оригінальній історії Карло Коллоді неслухняний герой неодноразово потрапляє у небезпечні ситуації. У ранній версії серіальної публікації його навіть вішають на дереві найманці, однак пізніше автор продовжив історію.

Старі казки явно не прагнули зробити дитинство безтурботним. Вони попереджали про небезпеку від незнайомців, зраду, покарання за помилки та жорстокість навколишнього світу. Disney значно пом'якшив багато подібних сюжетів, додавши гумор, музику, романтику та звичні щасливі кінцівки.

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