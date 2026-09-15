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Disney скрыл правду: какими на самом деле были старые сказки

Знакомые истории о принцессах и волшебстве раньше могли заканчиваться убийствами, увечьями и жестокими наказаниями

15 сентября 2026, 10:33
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Сергій Кречмаровський

Многие привыкли к сказкам как к добрым историям с волшебством, песнями и обязательным счастливым финалом. Однако старые версии известных сюжетов нередко были настолько мрачными, что современные экранизации кажутся их полной противоположностью.

Disney скрыл правду: какими на самом деле были старые сказки

Красная Шапочка и волк в старой версии известной сказки. Иллюстрация: betidraws / Pixabay

  • Золушка лишалась не только туфельки. В версии братьев Гримм сводные сёстры Золушки готовы на всё ради хрустальной туфельки. Одна отрезает себе пальцы, другая — часть пятки, чтобы обувь подошла. Обман раскрывают птицы, заметившие кровь. В финале сёстрам выклёвывают глаза.

  • Белоснежку ждала жестокая расправа. В старой версии братьев Гримм наказание злой королевы оказывается гораздо страшнее, чем в мультфильме. После свадьбы Белоснежки злодейку заставляют надеть раскалённые железные туфли и танцевать в них до смерти.

  • Красная Шапочка могла не спастись. В версии Шарля Перро волк съедает и девочку, и её бабушку, а охотник не появляется, чтобы спасти героинь. История была предупреждением об опасности доверия к незнакомцам.

  • Русалочка не получает счастливого финала. В сказке Ганса Христиана Андерсена героиня отдаёт голос ради человеческого облика, но принц выбирает другую. Русалочка отказывается убивать его ради собственного спасения и в итоге превращается в морскую пену.

  • Гензель и Гретель сами расправляются с ведьмой. В версии братьев Гримм дети оказываются в лесу и попадают к ведьме, которая хочет их съесть. Гретель обманывает злодейку и сталкивает её в печь, после чего дети забирают сокровища и возвращаются домой.

  • Пиноккио тоже переживал далеко не самые добрые приключения. В оригинальной истории Карло Коллоди непослушный герой неоднократно попадает в опасные ситуации. В ранней версии сериальной публикации его даже вешают на дереве наёмные убийцы, однако позже автор продолжил историю.

Старые сказки явно не стремились сделать детство беззаботным. Они предупреждали об опасности незнакомцев, предательстве, наказании за ошибки и жестокости окружающего мира. Disney значительно смягчил многие подобные сюжеты, добавив юмор, музыку, романтику и привычные счастливые концовки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про ТОП-5 фильмов по реальным событиям, где всё было не так



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Источник: https://thechive.com/humanity/nostalgia/fairy-tales-before-disney-sanitized-them/?utm_postid=5300073&utm_editor=5300073_melissa
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