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DeLorean: авто, яке не купували, але полюбили завдяки “Назад у майбутнє”

Автомобіль, який провалився на ринку, але став мрією мільйонів

29 липня 2026, 12:07
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Сергій Кречмаровський

DeLorean DMC-12 — це авто, яке мало стати сенсацією, але перетворилося на провал. Компанія Джона ДеЛореана обіцяла революцію. Уявіть: стильний спорткар із дверима-крилами, корпусом із нержавіючої сталі та дизайном, що виглядав як із майбутнього. Але реальність виявилася іншою. Продажі були слабкими. Двигун не тягнув, якість збірки критикували. У 1982 році виробництво зупинили, а компанія збанкрутувала. Здавалося, що історія цього авто закінчилася назавжди.

DeLorean: авто, яке не купували, але полюбили завдяки “Назад у майбутнє”

DeLorean DMC-12. Фото з відкритих джерел

Та у 1985 році все змінилося. На екрани вийшов фільм "Назад у майбутнє". Режисери шукали машину, яка виглядала б футуристично і могла переконливо стати "машиною часу". І DeLorean із його космічним виглядом підійшов ідеально. Те, що було комерційним провалом, перетворилося на символ пригод і фантастики.

Глядачі закохалися в цей образ. Автомобіль, який у реальному житті критикували за ненадійність, на екрані став легендою. Він асоціювався з мрією про подорожі в часі, свободою та можливістю змінити долю. Двері-крила стали символом майбутнього, а сріблястий корпус — іконою стилю.

Після виходу фільму DeLorean отримав друге життя. Його почали колекціонувати, ціни на старі моделі зросли, фанати створювали точні копії "машини часу". Сьогодні цей автомобіль — не просто транспорт, а символ епохи, доказ того, що кіно здатне подарувати друге дихання навіть провальним ідеям.

Історія DeLorean — це нагадування: іноді достатньо одного вдалого моменту, щоб із невдачі народилася легенда.

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