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DeLorean: авто, которое не покупали, но полюбили благодаря "Назад в будущее"

Автомобиль, провалившийся на рынке, но ставший мечтой миллионов

29 июля 2026, 12:07
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Сергій Кречмаровський

DeLorean DMC-12 – это авто, которое должно было стать сенсацией, но превратилось в провал. Компания Джона ДеЛореана обещала революцию. Представьте: стильный спорткар с дверями-крыльями, корпусом из нержавеющей стали и дизайном, который выглядел как из будущего. Но реальность оказалась иной. Продажи были слабыми. Двигатель не тянул, качество сборки критиковали. В 1982 году производство остановили, а компания обанкротилась. Казалось, что история этого автомобиля закончилась навсегда.

DeLorean: авто, которое не покупали, но полюбили благодаря "Назад в будущее"

DeLorean DMC-12. Фото из открытых источников

Но в 1985 году все поменялось. На экраны вышел фильм "Назад в будущее". Режиссеры искали машину, которая выглядела бы футуристично и могла убедительно стать "машиной времени". И DeLorean с его космическим видом подошел идеально. То, что являлось коммерческим провалом, превратилось в символ приключений и фантастики.

Зрители влюбились в этот образ. Автомобиль, в реальной жизни критиковавшийся за ненадежность, на экране стал легендой. Он ассоциировался с мечтой о путешествиях во времени, свободой и возможностью изменить судьбу. Двери-крылья стали символом будущего, а серебристый корпус – иконой стиля.

После выхода фильма DeLorean получил вторую жизнь. Его начали коллекционировать, цены на старые модели выросли, фанаты создавали точные копии "машины времени". Сегодня этот автомобиль – не просто транспорт, а символ эпохи, доказательство того, что кино способно подарить второе дыхание даже провальным идеям.

История DeLorean – это напоминание: иногда достаточно одного удачного момента, чтобы из неудачи родилась легенда.

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