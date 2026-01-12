Это лучшее аниме всех времен по версии зрителей

Аниме "Фрирен: После конца путешествия" (Frieren: Beyond Journey's End) стало настоящим культурным феноменом после своей премьеры в ноябре 2023 года. Сериал возглавил глобальный рейтинг MyAnimeList, опередив многолетнего лидера аниме "Стальной алхимик" (Fullmetal Alchemist: Brotherhood). Для платформы, где оценки формируют миллионы поклонников аниме со всего мира, это стало историческим событием.

Фрирен

Секрет успеха аниме "Фрирен" состоит в радикально ином подходе к фэнтези. История начинается там, где обычно ставят финальные титры: Властелин Демонов повержен, мир спасен, а герои возвращаются к мирной жизни. В центре сюжета эльфийка Фрирен, для которой десятилетнее путешествие было лишь мгновением, тогда как для ее человеческих спутников – это большая часть жизни.

Именно разница в восприятии времени становится главной темой сериала. Фрирен постепенно осознает, что потеряла что-то важное, не придав значения дружбе и общим моментам. Аниме почти не имеет классического антагониста. Вместо многих сражений со злом оно сосредотачивается на памяти, жалости, медленном внутреннем росте и принятии смертности.

Меланхолическое настроение, спокойный темп, деликатное сочетание бытовых сцен и боев, а также глубоко прописанные персонажи выделяют "Фрирен" на фоне перенасыщенной индустрии исекаев и сенэнов.

Заслуживает ли "Фрирен" быть лучшим аниме всех времен по рейтингу MyAnimeList? Этот вопрос дискуссионный. Однако тот факт, что ему удалось захватить достаточное количество людей, чтобы добиться этого результата в рейтинге фанатов аниме, несомненно делает его одним из лучших аниме, которые виходили за очень долгое время.

