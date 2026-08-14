"А як же мавпа?": про що мовчав Том Генкс у культовому "Форесті Ґампі"

Фраза про коробку шоколадних цукерок стала однією з найвідоміших в історії кіно. Однойменний фільм Роберта Земекіса 1994 року з Томом Генксом здобув шість премій "Оскар" і став улюбленою драмою мільйонів. Проте більшість глядачів навіть не здогадуються, що стрічка — це дуже м'яка адаптація сатиричного роману Вінстона Ґрума.

Воскова фігура Тома Генкса в образі Фореста Ґампа з коробкою цукерок у Музеї воскових фігур Innovative Film City, Бангалор. Автор фото: Rameshng / Wikimedia Commons.

Увага: матеріал містить детальні спойлери книги та фільму.

Якби сценаристи залишили оригінальний сюжет, глядачі побачили б зовсім інше кіно.

Політ у космос та канібали

У фільмі Форест — щирий та добрий чоловік, який випадково потрапляє у вир історичних подій. У книзі ж його пригоди межують із повним абсурдом.

Найбожевільніша глава починається тоді, коли Ґампа залучають до космічної програми НАСА. Разом із жінкою-астронавткою та орангутаном на ім’я Сью він вирушає у космос. Через аварію апарат падає у джунглях Нової Гвінеї, де екіпаж потрапляє до племені канібалів. Форест рятується від смерті завдяки тому, що грає з вождем у шахи, а втекти їм допомагає саме мавпа Сью, яка згодом стає його бізнес-партнером у лові креветок.

Інший характер і таланти

Книжковий Форест — велетень вагою понад 110 кг, який вживає алкоголь, лається та має спалахи гніву. Окрім того, він постає справжнім савантом: розв'язує складні математичні рівняння, стає професійним рестлером і виступає в рок-гурті.

Дженні в романі не гине — вона виходить заміж за іншого чоловіка, а Форест наприкінці стає вуличним музикантом разом із тим самим орангутаном.

Чому Голлівуд вирізав мавпу?

Режисер та сценаристи зрозуміли: збереження космічної подорожі та канібалів перетворить глибоку драму на фарсову комедію. Вони вирішили прибрати абсурд, зробивши акцент на людських почуттях та щирості.

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