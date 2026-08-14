"А как же обезьяна?": о чем молчал Том Хэнкс в культовом "Форресте Гампе"

Фраза о коробке шоколадных конфет стала одной из самых известных в истории кино. Одноименный фильм Роберта Земекиса 1994 года с Томом Хэнксом получил шесть премий "Оскар" и стал любимой драмой миллионов. Однако большинство зрителей даже не догадываются, что лента – это очень мягкая адаптация сатирического романа Уинстона Грума.

Восковая фигура Тома Хэнкса в образе Форреста Гампа с коробкой конфет в Музее восковых фигур Innovative Film City, Бангалор. Автор фото: Rameshng / Wikimedia Commons.

Внимание: материал содержит подробные спойлеры к книге и фильму.

Если бы сценаристы оставили оригинальный сюжет, зрители увидели бы совсем другое кино.

Полет в космос и каннибалы

В фильме Форест — искренний и добрый мужчина, случайно попадающий в водоворот исторических событий. В книге его приключения граничат с полным абсурдом.

Самая безумная глава начинается тогда, когда Гампа привлекают в космическую программу НАСА. Вместе с женщиной-астронавтом и орангутаном по имени Сью он отправляется в космос. Из-за аварии аппарат падает в джунглях Новой Гвинеи, где экипаж попадает к племени каннибалов. Форрест спасается от смерти благодаря тому, что играет с вождем в шахматы, а убежать им помогает именно обезьяна Сью, которая впоследствии становится его бизнес-партнером в ловле креветок.

Другой характер и таланты

Книжный Форрест — великан весом более 110 кг, который употребляет алкоголь, ругается и имеет вспышки гнева. Кроме того, он предстает настоящим савантом: решает сложные математические уравнения, становится профессиональным рестлером и выступает в рок-группе.

Дженни в романе не погибает — она выходит замуж за другого мужчину, а Форрест в конце становится уличным музыкантом вместе с тем же орангутаном.

Почему Голливуд вырезал обезьяну?

Режиссер и сценаристы поняли: сохранение космического путешествия и каннибалов превратит глубокую драму в фарсовую комедию. Они решили убрать абсурд, сделав акцент на человеческих чувствах и искренности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о настоящем финале "Ганнибала": что изменили в экранизации культового романа.





