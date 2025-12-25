Смертельна мода Вікторіанської епохи: чому зелені сукні вбивали жінок

У 19 столітті мода могла коштувати життя. У Вікторіанську епоху смарагдово-зелений колір став символом елегантності, розкоші та прогресу. Завдяки газовому освітленню вечірні зали ставали яскравішими, а жінки прагнули носити насичені барви, які привертали увагу. Проте за ефектним виглядом зелених суконь ховався смертельно небезпечний секрет — миш’як.

Зелені сукні були небезпечні у Вікторіанську епоху. Фото з відкритих джерел

Як пояснює історикиня Емі Боїнгтон, саме миш’як використовували для створення інтенсивного зеленого пігменту для суконь. Ця токсична речовина легко проникала через шкіру, спричиняючи виразки, випадіння волосся, блювання та ураження внутрішніх органів.

У важких випадках отрута потрапляла в кров і призводила до повільної та болісної смерті. Попри ризики, зелений колір залишався на піку популярності. Крім того, певний час його носила сама королева Вікторія.

Сукня часів Вікторіанської епохи

За словами Боїнгтон, миш’як застосовували не лише в одязі. Ним фарбували шпалери, обкладинки книжок і штучні квіти для зачісок. Саме робота з такими прикрасами коштувала життя 19-річній Матильді. Дівчина була майстринею з виготовлення декоративних квітів. У 1861 році вона померла від отруєння, вдихаючи миш’яковий пил щодня. Британська преса докладно описувала її симптоми, а розтин підтвердив масштабне ураження органів.

Смерть Матильди шокувала тодішнє суспільство і викликала справжню паніку. Газета The Times опублікувала статтю під назвою "Танець смерті", після чого в країні заговорили про необхідність контролю небезпечних хімікатів. Уже незабаром смарагдово-зелені сукні зникли з моди, ставши символом темного боку елегантності часів Вікторіанської епохи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому люди кілька століть носили дивні коміри зі складками.

Також "Коментарі" писали, що в музеї Праги виставили шляхетний аксесуар аристократів для пукання.