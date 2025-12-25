Смертельная мода Викторианской эпохи: почему зеленые платья убивали женщин

В 19 веке мода могла стоить жизни. В Викторианскую эпоху изумрудно-зеленый цвет стал символом элегантности, роскоши и прогресса. Благодаря газовому освещению вечерние залы становились ярче, а женщины стремились носить насыщенные краски, которые привлекали внимание. Однако за эффектным видом зеленых платьев скрывался смертельно опасный секрет – мышьяк.

Зеленые платья были опасны в Викторианскую эпоху. Фото из открытых источников

Как объясняет историк Эми Боингтон, именно мышьяк использовали для создания интенсивного зеленого пигмента для платьев. Это токсическое вещество легко проникало через кожу, вызывая язвы, выпадение волос, рвоту и поражение внутренних органов.

В тяжелых случаях яд попадал в кровь и приводил к медленной и болезненной смерти. Несмотря на риски, зеленый цвет оставался на пике популярности. Кроме того, какое-то время его носила сама королева Виктория.

Платье времен Викторианской эпохи

По словам Боингтон, мышьяк применяли не только в одежде. Им окрашивали обои, обложки книг и искусственные цветы для причесок. Именно работа с такими украшениями стоила жизни 19-летней Матильде. Девушка была мастерицей по изготовлению декоративных цветов. В 1861 году она умерла от отравления, вдыхая мышьячную пыль каждый день. Британская пресса подробно описывала ее симптомы, а вскрытие подтвердило масштабное поражение органов.

Смерть Матильды повергла в шок тогдашнее общество и вызвала настоящую панику. Газета The Times опубликовала статью под названием "Танец смерти", после чего в стране заговорили о необходимости контроля опасных химикатов. Вскоре изумрудно-зеленые платья исчезли из моды, став символом темной стороны элегантности времен Викторианской эпохи.

